Ginecologia regenerativa: conheça a ginecologista que está embelezando as vaginas do Brasil

Sem tabu, ginecologia regenerativa funcional e estética devolve autoestima da região íntima feminina

O cuidado com a aparência e saúde não se limitam apenas às partes visíveis do corpo. A região íntima feminina também precisa de cuidados. Em Balneário Camboriú, a ginecologista, Dra. Ana Comin é referência em ginecologia regenerativa funcional e estética, conhecida popularmente como rejuvenescimento íntimo.

Essa abordagem da ginecologia abrange procedimentos que podem ser realizados com objetivos, médicos ou estéticos na vulva, a fim de devolver a funcionalidade da vagina e a autoestima da mulher.

O que muitos não sabem é que existem duas ações que levam as pacientes ao consultório, sendo elas, queixas em relação a funcionalidade do órgão feminino e descontentamento com a aparência da vulva.

“A atrofia vaginal é um das maiores queixas no meu consultório, pois ela vem acompanhada de dor na relação sexual, sangramento, desconforto, sensação de “algo que cortante” na vagina, perda de urina, elasticidade e de lubrificação”, conta a ginecologista.

Segundo Comin, “esses sintomas podem ser mais evidentes com o climatério e, principalmente, na menopausa”. A partir dos 30 anos o corpo começa a diminuir o colágeno no corpo todo, inclusive na região íntima.

“O laser ginecológico ajuda no tratamento dessas disfunções e além de ser rápido e realizado no consultório, não há desconforto para mulher e não a afasta das atividades. Ela pode voltar a ter relações sexuais até cinco dias após o procedimento”, acrescenta.

Além da boa funcionalidade, existem pacientes que buscam o tratamento para devolver a autoestima intima. “Tenho pacientes que se sentem incômodos com o aspecto dos lábios, ou envelhecimento da região. Mas existem procedimentos que ajudam na recuperação da pele, como bioestimuladores de colágeno e o laser”, conta.

O resultado é capaz de transformar a autoestima. “Quem tem perda funcional, principalmente as pacientes que estão na menopausa, elas voltam a ter uma vida normal, sem dor. Já as pacientes que procuram o procedimento para melhorar a aparência da vulva, a satisfação é incrível. Você percebe que ela volta a ter amor por si própria e isso estimula a relação dela com terceiros”.

Segundo a médica, pacientes que estão em tratamento de câncer de colo de útero, câncer de vulva, com lesões externas ou internas não podem realizar o procedimento. Por isso, a visita ao ginecologista é indispensável.