Faustão retorna à apresentação e homenageia Marília Mendonça na primeira edição do Prêmio de Música Sertaneja

Após sua saída da televisão em junho, o apresentador Faustão está prestes a voltar aos holofotes de uma maneira emocionante. Ele assumirá o papel de anfitrião na primeira edição do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja, um evento que visa honrar o legado da cantora e celebrar os profissionais do segmento. A premiação está agendada para o dia 24 de outubro e será realizada em Goiânia, cidade natal de Marília Mendonça.

O convite para Faustão participar como apresentador veio diretamente da família da cantora, que também é a idealizadora do prêmio em colaboração com a agência Mynd. Para os parentes de Marília, Faustão teve um papel crucial em sua carreira, tendo proporcionado visibilidade em várias aparições no seu programa. Além disso, ele sempre mostrou um carinho especial pela cantora e pela música sertaneja, abrindo espaço para os artistas desse gênero em sua trajetória televisiva.

O Prêmio Marília Mendonça contará com um total de 13 categorias, incluindo prêmios como “Hit do Ano”, “Revelação”, “Artista Solo Feminino” e “Artista Solo Masculino”. O evento promete ser uma noite de espetáculo, repleta de apresentações musicais emocionantes e homenagens tocantes. Além de Faustão como apresentador principal, o jornalista Léo Dias ficará responsável por conduzir o Tapete Vermelho do evento, adicionando mais glamour à ocasião.

O retorno de Faustão à apresentação, especialmente em um evento que carrega a memória de Marília Mendonça, traz uma atmosfera de emoção e respeito pelo legado da cantora. A junção dessas duas figuras queridas pelo público promete uma noite memorável, repleta de música, reconhecimento e celebração da cultura sertaneja. A data está marcada e os fãs aguardam ansiosos por essa união de talentos no palco do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja.