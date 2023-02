“Fala que me ama”: Flow Key se une a Felipe Forte e lança single

Canção fala sobre relacionamentos jovens e a busca por paixões

Conhecido por seus trabalhos de sucesso, incluindo remixes e produções de faixas de grandes artistas como Jottapê e Ana Castela, Flow Key lança nesta sexta-feira (17) uma nova canção. “Fala Que Me Ama” marca a colaboração do artista com o cantor e compositor Felipe Forte.

Flow Key é conhecido por remixes e produções de faixas de famosos como Ana Castela

Inspirado no amor adolescente, “Fala Que Me Ama” traz um amor mais fugaz como inspiração. “A música fala sobre a fase adolscente onde os jovens geralmente não sabem o que querem no amor. Preferem mais a sensualidade e paixões momentâneas do que envolver o coração”, explica Flow Key.

Composta por Felipe Forte em parceria com Volpi, a track traz o objetivo financeiro como seu fio condutor. “A música também fala sobre a busca de dinheiro e poder, já que isso são coisas que potencializam a autoestima do homem sobre ele mesmo, fazendo com que ele ‘possa’ escolher com quem ele vai sair hoje”, acrescenta o produtor.

No ano de 2021, na edição histórica de 20 anos do Prêmio Jovem Brasileiro,. Flow Key foi consagrado Melhor DJ

Segundo Felipe Forte, a mensagem da canção foi inspirada num relacionamento real. “Foi uma música que escrevi inspirado no relacionamento de um amigo meu, ele estava passando por uma crise no namoro e eu usei de inspiração pra fazer o som. A música fala sobre uma relação com alguns problemas mas que ao mesmo tempo tem muita química envolvida”, explica o cantor.

“Fala Que Me Ama” marca a primeira colaboração entre Flow Key e Felipe Forte. Além disso, é o reencontro de Forte com a música após um período sem lançamentos inéditos.

“Eu fiquei um tempo sem lançar música, o mercado em geral tava muito agitado e eu usei esse momento para aprender sobre outros gêneros, outras formas de fazer música. ‘Fala Que Me Ama’ é um som que traz um pouco de pop, trap, reggeaton e explica bem o que eu quero trazer para as próximas faixas”, acrescenta Felipe.

Segundo Flow Key, a grande mensagem da música é traçar um paradoxo entre um momento de diversão amorosa e um relacionamento mais sério. “A letra tem uma mensagem de farra, porém as melodias e as percussões trazem uma sensualidade e uma vibe latina. Uma música gostosa e com groove que com certeza vai agradar muita gente”, explica o produtor.

“Fala Que Me Ama”

Unindo públicos e sonoridades diferentes, “Fala Que Me Ama” é resultado de uma parceria que surgiu através das redes sociais. Felipe Forte começou a acompanhar o trabalho de Flow Key após seu crescimento nas plataformas digitais, o que culminou na parceria.

“Conheci o Flow Key em 2019 e desde então comecei a acompanhar ele! Uma vez mandei uma DM dizendo que curtia o trampo dele e tinha interesse em fazer um projeto juntos, depois disso a gente marcou uma sessão no estúdio e esse som aconteceu. Sempre rende bons sons para trabalhar com ele”, disserta Forte.

Sobre o resultado da canção, Felipe Forte conclui: “O Flow é um produtor que sabe bastante como brincar com as melodias e instrumentais, então ele conseguiu trazer uma personalidade maneira para o som também. Com certeza a galera vai curtir”, aposta.