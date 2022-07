Faça do açúcar um aliado para sua saúde

Alimento é rico em nutrientes e vitaminas essenciais para o bom funcionamento do organismo

Visto como um dos vilões para uma alimentação saudável, o açúcar é um alimento rico em nutrientes e vitaminas que são muito importantes para o nosso corpo. Porém, se consumido em excesso, o açúcar transforma-se no temível vilão associado ao aumento de casos de diabetes e obesidade.

Os açúcares encontrados nas frutas são grandes aliados na saciedade

Existem pessoas que dizem ser viciadas em açúcar, que não vivem sem um doce, mas você já parou para pensar se realmente esse consumo pode ser caracterizado como vício? Será que há uma resposta genética para o consumo desenfreado de açúcar?

É fato comprovado que a ingestão excessiva de açúcar está associada ao aumento da tendência ao desenvolvimento de doenças como diabetes e obesidade. Mas, apesar dos fatores externos influenciarem muito a forma como cada um se alimenta, alguns fatores genéticos também desempenham um papel importante na escolha dos alimentos ingeridos e podem influenciar a quantidade de açúcares que cada pessoa consome.

De acordo com o Dr. Ricardo di Lazzaro Filho, o nosso DNA influencia diretamente em nosso organismo para o consumo de certos alimentos. “Dentro da genética existe um campo chamado de Nutrigenética, que estuda sobre como as variações em nosso DNA influenciam em como nosso corpo absorve e reage aos alimentos que ingerimos. Nesse contexto, nosso DNA influencia no que sentimos vontade de comer, na absorção de nutrientes e até mesmo como reagimos a determinados alimentos, como no caso da intolerância à lactose e ao glúten. A frase ‘somos aquilo que comemos’ vem sendo comprovada por diversos estudos, mesmo que dieta ou tipos de alimentos não consigam alterar o DNA”.

É preciso estar atento, porém, pois existem alguns mitos sobre o açúcar, como o que devemos eliminar frutas da dieta, ou que açúcar deixa as crianças hiperativas. Nem todo açúcar é ruim. Os açúcares encontrados nas frutas, chamados de frutose, por exemplo, são grandes aliados na saciedade e, combinados com nutrientes e minerais, ajudam a manter o corpo em equilíbrio. “Sobre o consumo de açúcar por crianças causar hiperatividade, mesmo que proporcione alguma alteração no humor em determinados casos, não há estudos que comprovem essa associação em uma escala maior de crianças”, afirma Ricardo.

Vale ressaltar ainda que, apesar de estudos apontarem que o açúcar não possui relação direta com câncer e diabetes, deve-se considerar os hábitos de vida e a frequência do consumo dos diferentes tipos de açúcar. Moderação é o recomendado.

Hoje, existem testes genéticos capazes de analisar genes específicos e medir a predisposição de cada indivíduo em consumir mais ou menos açúcar no dia a dia. É o caso da Genera, o primeiro laboratório brasileiro especializado em genômica pessoal, que realiza testes de Ancestralidade, Saúde e Bem-Estar, voltados à uma melhor qualidade de vida, de maneira personalizada e com o objetivo de ajudar a encontrar os caminhos mais adequados para uma melhor qualidade de vida.

O Dr. Ricardo ressalta que estes testes genéticos servem para analisar marcadores genéticos ligados à proteína transportadora SLC2A2, que é capaz de conduzir a glicose através das células sem a necessidade de mediação da insulina e possui grande importância na detecção dos níveis de glicose logo após a ingestão de alimentos.

Apesar de haver fatores externos que influenciam a forma como cada indivíduo se alimenta, fatores genéticos de regulação fisiológica também desempenham um papel importante na escolha dos alimentos ingeridos e podem influenciar a quantidade de açúcares que cada indivíduo consome. “No teste da Genera, nós avaliamos as variantes que codificam essa proteína e que determinam uma maior ou menor sensibilidade à glicose e um consequente consumo mais elevado de açúcares. O teste poderá auxiliar na identificação de uma maior ou menor sensibilidade ao açúcar. De toda forma, essa análise poderá auxiliar qualquer indivíduo, por meio do especialista, a descobrir sua predisposição ao consumo de açúcar, bem como descobrir sua tendência ao desenvolvimento de diabetes”, finaliza Ricardo.