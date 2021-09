Fábio Jr. fará apresentação no Vivo Rio

O cantor mais romântico do país está de volta à ‘Cidade Maravilhosa’ após um ano e nove meses

Tá chegando a hora! O cantor Fábio Jr. desembarca nesta semana na capital carioca para duas grandes apresentações no Vivo Rio nos dias 01 (sexta) e 02 (sábado) de outubro.

Seguindo todos os protocolos de segurança, o artista retorna ao palco da casa após o período de um ano e nove meses por conta da pandemia causada pelo COVID-19.

Com um repertório super especial e romântico, Fábio Jr. promete emocionar e contagiar a todos com seu talento e carisma. “Fala moçada do Rio!! Dia primeiro e 2 de outubro estarei aí no Vivo Rio!! A gente se vê, até lá! Brigaduuuuuu!!”, convida o cantor.

Vale ressaltar que Fábio Jr. é um artista completo reconhecido também como compositor, ator e apresentador, além de acumular números extraordinários em todas as plataformas digitais.

A banda que o acompanha é formada por Amador Longhini no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Pepa D’Elia na bateria e Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais.