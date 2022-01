“Eu quero mudar a história do Brasil”, afirma o empresário Victor Felipe Oliveira

Cheio de planos para 2022, Victor é proprietário da 3F Investimentos

O ano de 2021 foi cheio de desafios para as pessoas, mas algumas, como é o caso do empresário Victor Felipe Oliveira, conseguiram crescer em meio aos momentos difíceis. Agora, o que se espera é um crescimento ainda maior em 2022, com direito a um grande impacto no Brasil, transformando a história do país.

A VGX oferece soluções completas de Call Center e Telemarketing, tendo por princípio o atendimento de excelência e visando sempre o fortalecimento do relacionamento entre empresas e clientes

Quem vê Victor de terno, trabalhando em grandes investimentos, nem imagina que o empresário começou a trabalhar muito novo na área do esporte. Mesmo sem saber muito de vôlei, ele conseguiu uma vaga no Minas Tênis Clube por conta da altura e recebeu até propostas internacionais, chegando a trabalhar em um time da Espanha em 2008.

“Naquele ano o meu pai criou um time de vôlei para que eu voltasse no Brasil porque eu já tinha duas propostas de times da Itália. Quando acabou a temporada eu voltei para o Brasil, mas três meses antes eu tive uma lesão no tornozelo muito grande”, relembrou. Por conta disso, ao invés de jogar no time do pai, Victor teve a oportunidade de ser o diretor.

Victor é formado em Finanças e Controladoria, e também conta sempre com a veia empreendedora para decidir o rumo dos negócios

O que era para ser apenas uma pausa na carreira, se tornou o fim dela, mas o início de uma muito maior. Com isso, Victor disse que conseguiu a justificativa perfeita para deixar o esporte e seguir a veia empreendedora que ele sempre teve. O empresário fundou a 3F Investimentos – baseado em Foco, Força e Fé.

Em 2021, Victor seguiu investindo no esporte, no time Athletic de São João Del Rey (MG), que se tornou Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Ele também se tornou referência por conta da VGX Contact Center, empresa com mais de 9 mil funcionários, eleita a maior de call center do país.

“Eu criei a empresa de investimentos porque eu vejo que no Brasil há muitas empresas boas, pessoas boas, mas que infelizmente não têm gestão e perdem grandes negócios e oportunidades”.

“O próximo ano será duro para algumas pessoas, mas 2023 será ainda pior. Pior porque perceberão que poderiam ter tido um bom ano, na verdade, um dos melhores de sua vida”, escreveu Victor nas redes sociais

Para 2022, um dos planos de Victor é criar possibilidades para que pessoas com grandes ideias possam se aproximar e apresentar os negócios, no intuito dele investir ou até comprar as empresas. Além disso, ele também pretende lançar 6 empreendimentos em uma loteadora, investir em energia solar e lançar um supletivo – ou EJA – totalmente on-line para democratizar mais a educação.

“Eu vi, principalmente no call center, que muitos jovens com mais de 18 anos querem trabalhar, mas por algum motivo eles pararam de estudar. Entre 18 e 25 anos, nós temos mais de 25 milhões de pessoas que não têm ensino médio. Hoje, até para se trabalhar em uma obra com um salário mínimo, 90% das oportunidades você tem que ter no mínimo o ensino médio. Eu ainda vou dar nome a esse projeto, eu quero mudar a história do Brasil”, finalizou o empresário.