Empresários no Brasil investem milhões de reais por dia em tráfego pago, diz Lucas Viana “pai” da técnica

Lucas Viana relata que manobra também é usada por celebridades que se lançam no mercado de vendas pela internet e precisam alavancar a fama de um produto, bem ou serviço

Entregar conteúdo na internet para o público certo nunca foi um desafio tão grande. Ora pelo segredo dos algoritmos da web, ora por falta de profissionais especializados, o fato é que o mercado investe (e muito!) na modalidade que impulsiona posts no mundo “www”.

Segundo Lucas Viana, especialista conhecido nas redes sociais como “o pai do tráfego pago”, os mais afortunados e que já têm resultado com os investimentos chegam a reinvestir milhões com patrocínios desse tipo.

“Como qualquer marketing, no tráfego pago você precisa investir para alcançar as pessoas. A grosso modo, falando, quanto mais você investe, mais pessoas você alcance e mais vendas ocorre do seu produto”, compara.

“Mas é necessário entender o que você esta fazendo”, também pontua.

Segundo o empresário, é, inclusive, falta de mão de obra especializada que tem feito o serviço desse nicho ser tão valorizado nas grandes corporações. Nesse sentido, o mesmo empresário ou celebridade que valoriza esse profissional valoriza também o quanto o artifício digital pode dar de retorno.

“Em escala, muitas vezes se investe milhões ao dia com tráfego pago em grandes empresas e por famosos e isso pode ser delicado. Existem diversos braços para remunerar essa habilidade, prestar serviço, vender um infoproduto, vender produto físico, entre outros”, conclui.