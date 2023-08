DJ KONSK Inova e Lança “Want You Bad”: uma odisseia eletropop dos anos 90 e 2000

No cenário musical em constante evolução, DJ KONSK emerge como uma figura que desafia fronteiras e desbrava novos territórios. Com uma carreira de cinco anos como DJ de música eletrônica, multi-instrumentista e produtor musical, ele prova mais uma vez seu talento indomável com o lançamento ousado de sua nova faixa intitulada “Want You Bad”, em colaboração com o cantor Xandy.

Inovação Eletrônica: KONSK Surpreende com Faixa ‘Want You Bad

O que torna essa faixa verdadeiramente notável é a decisão de KONSK de assumir um papel vocal pela primeira vez em sua carreira. Com elementos do pop intrincadamente mesclados às referências da música eletrônica das décadas de 1990 e 2000, “Want You Bad” é um tributo à história musical, enquanto simultaneamente revoluciona os padrões neomusicais que atualmente redefinem os gêneros.

KONSK Revela seu Lado Vocal em ‘Want You Bad

“Queríamos trazer uma fusão de influências e experimentar com a voz através do vocoder, um instrumento que modula a voz por meio de ondas sonoras”, compartilha KONSK sobre o processo de criação da faixa. Essa inovação resulta em uma experiência auditiva única, uma ponte entre o passado e o presente da música.

A estética eletropop da música não apenas sintoniza-se com as tendências atuais, mas também remete às marcas deixadas por artistas renomados como Dua Lipa e The Weeknd. KONSK identifica a ressonância desses estilos em “Want You Bad”, destacando que a faixa é uma manifestação daquilo que está na moda e que ressoa tanto nas pistas de dança quanto comercialmente.

A audácia de KONSK também se reflete na escolha de gravar o videoclipe da música durante a 8ª edição do evento “Isso Não É Uma Festa”, no Rio de Janeiro. Apesar dos contratempos inesperados, como uma chuva súbita e problemas técnicos, a resiliência do artista e a paixão do público resultaram em um clipe autêntico, carregado de emoção e sincronicidade entre o artista e sua audiência.

O lançamento de “Want You Bad” marca mais um capítulo na jornada musical de KONSK, um artista que não apenas abraça a mudança, mas também a molda. Com sua carreira solo e colaborativa, ele continua a desafiar as fronteiras musicais, garantindo que sua voz, batida e paixão permaneçam em ressonância com as multidões e as gerações por vir.