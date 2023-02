Cores do Feng Shui e seu papel na renovação e captação de boas energias

Técnica milenar chinesa tem como objetivo eliminar a negatividade dos ambientes e trazer mais harmonia e bem-estar

Todo começo do ano renovamos as promessas de organizar a vida e atrair energias positivas. Dentro dos lares, a escolha das cores e da estética do ambiente estão conectadas nessa busca por harmonia, que pode seguir a técnica chinesa milenar, Feng Shui, que engloba arte, minimalismo e organização para trazer equilíbrio e boas energias ao ambiente.

Técnica milenar chinesa também pode ser aplicada em ambientes de trabalho, como escritórios, por exemplo

No Feng Shui tudo é pensado para que a moradia receba fluxo de energia positiva e propicie um lugar fortalecido energicamente, beneficiando a saúde, a felicidade e a prosperidade. Os cômodos devem ser posicionados de forma que permitam a circulação da corrente energética pelo ambiente; as cores devem seguir os objetivos de cada um, como, por exemplo, o vermelho (sucesso e relacionamento), preto (trabalho), azul (prosperidade e espiritualidade), entre outros. O nome Feng Shui, aliás, significa “vento e água”. Veja como as cores podem propiciar mais energia ao espaço:

Sala/Escritório:

No Feng Shui, o azul é a cor da prosperidade e espiritualidade. Os tons claros e luminosos como a tinta Paquetá 1281 da Iquine, ampliam os efeitos de bem-estar e disposição para ir atrás dos objetivos através da energia criativa que a cor transmite.

Entenda como aplicar técnicas de Feng Shui em ambientes da sua casa, como a cozinha, por exemplo

Em decoração de ambiente, a combinação de tons é essencial para fortalecer o acolhimento e a sofisticação que as cores oferecem. Nesse sentido, a cor Pequiá 1794 da Iquine é um marrom claro que ajuda a criar uma atmosfera agradável e coexiste de forma harmônica com a Paquetá, ajudando a criar um espaço para concentração e criação, como salas e escritórios.

O cuidado com as cores na técnica Feng Shui também direciona para a composição do espaço, como a organização de livros em uma estante combinando as tonalidades das cores das capas; quadros com imagens ligadas à natureza e/ou com mensagem inspiradora para reforçar a positividade no ambiente e até mesmo tapetes claros sob a cama para a energia fluir.

Cozinha:

Utensílios da cozinha devem ser armazenados para que pias e bancadas fiquem livres de desordem, pois esta é um sinal de inquietação e conflito. Já a organização dá liberdade para a energia circular. Cores como branco, vermelho, laranja, amarelo e bege são bem recebidas. Na definição da cor das paredes, analise os itens que compõem a cozinha e a direção da luz solar para um efeito harmonioso. Cores amarelas, como a tinta Canjica 240 da Iquine, estão associadas à comunicação, além de abrir o apetite. Escolha perfeita para os almoços de fim de semana em família!

A arte asiática valoriza decorações sutis e que remetem à positividade, como um pequeno vaso com flores próximo à janela, um espelho colocado de forma que amplie a luz solar recebida, assim como imagens da família na geladeira.

Espaços vazios ou ociosos dentro de casa podem ser ocupados com plantas, que representam a fertilidade e saúde no ambiente. No Feng Shui, paredes sujas e descascadas são impurezas que sugam boas energias. A pintura das paredes renova a energia e ajuda a circulação de correntes magnéticas.