Conheça os líderes das empresas responsáveis pelo avanço tecnológico no Brasil. Lista com 18 líderes responsáveis pelo desenvolvimento da área de tecnologia.

O ano de 2021 foi cheio de conquistas. A área da tecnologia cresceu e ajudou vários outros setores, como saúde, educação e economia. As pessoas veem as mudanças, mas muitas vezes não conhecem os líderes que estão por trás das empresas que trazem essa tecnologia ao Brasil, por isso preparamos uma lista com 18 profissionais que você precisa conhecer.



Cada ano que passa a tecnologia fica ainda mais presente na vida dos seres humanos, seja na questão de mobilidade urbana, supermercado, pet shop, farmácia, finanças e outras funções. Há um aplicativo para tudo, no intuito de facilitar a vida. Um dos itens revolucionários da tecnologia foi a implantação do pix. De acordo com a Revista InfoMoney, o novo meio de pagamentos eletrônicos criado pelo Banco Central foi adotado por 65% da população.

Uma pesquisa realizada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) revelou que o Brasil tem dois dispositivos digitais a cada habitante. Não é à toa que os aplicativos e redes sociais têm ganhado tanta força nos últimos anos, mas por trás de cada novidade, há uma equipe de alto nível liderada por profissionais renomados.



Tudo começou a ser feito de forma on-line e muito prática, dando espaço até para inteligência virtual, que virou um apoio para o marketing e atendimento de grandes marcas. Outras coisas que proporcionaram melhoria para os usuários foram as plataformas virtuais, como Canva e ManyContent.



Confira a lista com algumas personalidades que se destacaram no Brasil na área da tecnologia:

Guilherme Ribenboim – CEO Twitter Brasil

Guilherme é um executivo de carreira formado em Economia e com grande experiência na tecnologia. Chegou a ser vice-presidente do Yahoo na América Latina, onde trabalhou por 12 anos e saiu para integrar a equipe do site de compras coletivas ClickOn como CEO, mas deixou o cargo um ano depois para integrar o time do Twitter onde se mantém até hoje e atingiu o maior cargo, sendo um dos grandes responsáveis pela estabilidade da rede social no Brasil.

O time do Facebook, que agora se chama Meta, é liderado no Brasil pelo executivo Conrado Leister, que comanda também o Whatsapp e Instagram

Conrado Leister – Diretor Facebook

Conrado é formado em Engenharia Elétrica. Antes de se juntar ao Facebook ele era presidente regional de uma grande empresa de análise e software, a Sas. Deixou o cargo para integrar a equipe do Facebook Book e hoje é diretor geral no país.

Gabriela Comazzetto – Head de Soluções Globais do Tiktok

Gabriela tem mais de 22 anos de experiência no mercado de marketing, publicidade, vendas e tecnologia. Antes de ser contratada como Head de Global Business Solutions no Brasil pelo TikTok ela havia ocupado o cargo de diretora de negócios do Facebook, onde foi responsável pelas indústrias de Varejo, e-commerce e viagens. Ela também passou pela Microsoft e Ambev.

Fábio Coelho – Diretor do Google Brasil

Fábio é engenheiro civil por formação e executivo por uma brilhante carreira com passagens de destaque pelo Citibank, BCP e portal IG, como presidente. Em 2011 assumiu como presidente do Google Brasil e a partir daí passou a ser figura frequente na Forbes Brasil como um dos dez melhores presidentes de empresas do país. Atualmente, além de ser presidente do Google Brasil, Fábio Coelho é também vice-presidente da Google Inc. e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). O CDES é composto por dezenas de integrantes que assessoram a presidência da República.

Em 2021 o Globoplay cresceu cerca de 68% e já é o aplicativo de streaming com o maior número de usuários no país e a expectativa é de 1 bilhão de reais em faturamento no próximo ano.

Erick Bretas – Diretor Globoplay

Com uma longa carreira iniciada no jornalismo da TV Globo, Erick dedicou-se à internet e iniciativas digitais, tendo liderado a criação do Globoplay em 2015, mas se afastou por alguns anos e retornou no ano passado. A imersão recente no ambiente de novos negócios digitais e de tecnologia no Vale do Silício e em atividades de M&A (fusões e aquisições) aceleraram seu desenvolvimento como executivo.

Fabrício Bloisi – Ceo Ifood

Desde os 14 anos, Fabrício já desenvolvia softwares. Em 1988, em Campinas, com uma sala e dois funcionários ele fundou a empresa Movile, com o plano de ser uma empresa global. Atualmente com atuação em mais de cem países, a empresa é dona de marcas como Ifood e sympla, com faturamento de cerca de 2 bilhões de reais ao ano.

Daniel Mazini – Ceo Amazon Brasil

Daniel Mazini chegou à Amazon pela primeira vez em 2009, chegou a atuar no Reino Unido e em Seattle nos Estados Unidos, mas saiu para ocupar cargos na Accenture, Vodafone e recentemente o Neon, mas retornou à Amazon em 2021. Seu retorno é bem visto pela comunidade empresarial e as expectativas são altíssimas para sua gestão.

Stelleo Tolda – Ceo Mercado Livre

Em 1999, Stelleo Tolda fundou o Mercado Livre ao lado de Marcos Galperín e desde então trabalha como CEO. Em 2021, a empresa cresceu 102% e atingiu quase 2 bilhões de dólares em faturamento.

Jonathas Freitas – Empreendedor e Investidor Anjo

Jonathas Freitas é o fundador da ManyContent, BlitzPay, TouroClass e diversas outras startups. Empreendedor serial, também atua como investidor anjo em 2 fundos, o seu pessoal BigDream, e possui uma participação na DreamMaker, fundos que combinados têm aproximadamente 50 startups no portfólio, auditadas e avaliadas em 100 milhões de dólares. Suas startups, já ultrapassaram a marca de milhões de usuários.

Elisabetta Zenatti – Vice presidente de conteúdo da Netflix para o Brasil

Italiana de nascença, Elisabetta Zenatti vive no Brasil desde 1998 e teve passagens pela Sony, SBT e BAND. Foi cabeça de projetos de sucesso como Floribela e Rouge, mas a maior parte de seu trabalho está fora dos holofotes e ela é tida como uma potente mente estratégica para negócios que engajam e envolvem o público. As expectativas de sua gestão na Netflix é de que ela crie um envolvimento ainda maior com os usuários através de uma maior identificação com produtos, inclusive a produção de novelas.

David Vélez – Ceo do Nubank

Fundado em 2013, o Nubank se tornou em 2021 o banco mais valioso da América Latina e abriu seu capital na Bolsa de Nova York. Em poucos anos, David construiu um patrimônio avaliado em 5,2 bilhões de dólares, o que lhe coloca na seleta lista de bilionários brasileiros. Ao lado de uma equipe muito competente e co-fundadores, ele é um dos responsáveis por posicionar uma fintech brasileira entre uma das principais do mundo e que deve crescer internacionalmente.

Em 2022 o Rappi Bank deve crescer, outra vertente poderosa para o qual Tijana já deixou claro ter grandes planos

Tijana Jankovic – Presidente do Rappi no Brasil

Com passagens pelo Google e Uber, Tiajana é nascida na Sérvia mas sua carreira é no Brasil há oito anos. Ela assume a empresa em momento de expansão e investiu em novas ferramentas como Turbi, que tem feito sucesso. Em 2022 o Rappi Bank deve crescer, outra vertente poderosa para o qual Tijana já deixou claro ter grandes planos.

Marcelo Kalim – CEO C6 bank

Marcelo Kalim é uma figura conhecida no mercado financeiro nacional, mesmo quase não tendo sua imagem vinculada em grandes veículos de imprensa. Isso porque o executivo tem perfil discreto, evitando conceder entrevistas e ser fotografado. O empresário atuou por anos no BTG Pactual, um dos bancos de investimento mais conhecidos do Brasil. Ele é um dos principais fundadores do C6 Bank e atua como CEO desde então, sendo considerado pelo mercado como um gestor com resultados ‘’acima da média’’.

Silvia Penna – Diretora Geral Uber Brasil

Engenheira Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Administração pela Fundação Instituto de Administração (FIA), a executiva faz parte do time da Uber desde 2016, atuando como gerente de operações regional. Antes, teve passagens por companhias de engenharia como OR e MRV, além de ter atuado como consultora na Gradus Consultoria e Gestão. Desde o início de 2021 ela ocupava o cargo de chefia de forma interina e foi oficializada em novembro.

Arthur Fitzgibbon – Presidente One RPM

Arthur tem mais de 25 anos dedicados ao mercado brasileiro da música, com passagens por Universal Music, Polygram, Abril Music, EMI Music e Kuarup. Foi empresário de artistas, produtor executivo de mais de 300 discos, radialista, professor de marketing e comunicação, e hoje tem o foco dedicado ao desenvolvimento integrado ao mercado da música digital. É um dos fundadores da ONE RPM e presidente na empresa que se tornou uma das maiores distribuidoras de conteúdo audiovisual do mundo.

Maria Claudia Martins é especialista em produtividade e liderança, sendo a cabeça de uma equipe de confiança dos principais líderes de empresas e indústrias no Brasil

Maria Claudia Martins – CEO Grupo Imediatta

Psicóloga e MBA em Gestão de pessoas, Maria Claudia Martins é uma importante personalidade na ressignificação do mercado de recrutamento de pessoas para empresas e indústrias no Brasil, além de ser responsável por estruturar centenas de empresas a se adaptarem a modalidade de trabalho a distância devido a pandemia de coronavírus que se iniciou em 2020. Ela é a CEO à frente do grupo Imediatta, empresa líder no mercado nacional. Ela é vista pelo mercado como um especialista em produtividade e liderança, sendo a cabeça de uma equipe de confiança dos principais líderes de empresas e indústrias no Brasil.

Frederico Trajano – CEO Magazine Luiza

Frederico Trajano é a terceira geração da família Trajano à frente do Magazine Luiza. Em 2017 ele foi eleito como um dos melhores CEOs de empresas no Brasil pela Revista Forbes e repetiu o título por anos consecutivos. Desde então o Magazine Luiza reforçou sua atuação no Brasil, dobrou suas operações na internet e se tornou uma das empresas com maior valorização no mundo.

Anna Saicali – Ceo da IF, área de inovações da Americanas

Anna Saicali é CEO da IF – Inovação e Futuro, plataforma de inovação da Americanas S.A., e fundadora e CEO da fintech da companhia, a Ame Digital. Na companhia há 24 anos, já foi fundadora, CEO e depois presidente do conselho de administração da B2W Digital. Ela é responsável pela integração das lojas e o mercado digital e o marketing agressivo da loja virtual da empresa, principalmente nos reality shows.