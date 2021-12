Shark Energy Drink fecha parceria com Toguro, da Mansão Maromba

Marca não para de expandir os negócios e fechar parcerias importantes; Toguro é dono da Mansão Maromba, que reúne diversos talentos de muitas áreas.

A Shark Energy Drink anunciou mais uma parceria em seu casting estrelado: Toguro, o influenciador proprietário da “Mansão Maromba” e do canal “Em Busca do Shape Inexplicável”.





Com mais de 4,4 milhões de seguidores no Instagram (@toguro), Toguro é, segundo o Mac Trade da marca, Gilmar Santana, uma figura muito marcante: “O sentimento da empresa com essa parceria é surreal. O Toguro é uma figura marcante e hoje está em um grande momento e construiu uma ferramenta que só tem a crescer e irá nos ajudar e muito no projeto”, revelou. Santana também contou que o próprio Toguro quem procurou a marca através de um amigo em comum.







E, com exclusividade, Gilmar nos revelou que a marca já está em negociações com as funkeiras MC Mirella e Tati Zaqui e vários influenciadores digitais “Esse é um presente de Natal para nós da Shark. Essas três parcerias [Toguro, Mirella e Tati] vai dar o que falar”, adiantou Gilmar.





Recentemente, como adiantamos aqui na Coluna, a marca expandiu seus negócios para o Paraguai e já está em negociação com novos parceiros na Europa e Ásia e em 2022, novas sedes de distribuições da Shark serão divulgadas.