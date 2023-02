Carnaval de Rua do Brasil terá parceria entre a Dream Factory, Together e TV Globo para cobertura da festa de Momo

Parceria faz parte do projeto Carna Brasil na cobertura das festas de Rio de Janeiro Salvador, Recife, São Paulo e Florianópolis

A Dream Factory, empresa que produz o Carnaval de Rua do Rio, desde 2010, a Together, vertical de negócios da Ambev e a TV Globo fecham parceria com a emissora como media partner oficial no Carnaval de rua do Rio, (e) no carnaval nacional, por meio da plataforma CarnaBrasil.

Rita Batista e Érico Brás apresentam ‘Glô na Rua’

A Dream Factory que tem como missão criar momentos inesquecíveis para as pessoas, além de duradouros e rentáveis para as marcas, atuará, tendo a emissora como parceira, em outras capitais do país. A Dream Factory terá o aplicativo CarnaBrasil e conteúdo gerado nos perfis digitais do Instagram, kwai e do Twitter.

Projeto Carna Brasil na cobertura das festas de rua do país



Já a TV Globo lançará o projeto inédito, “Glô na Rua”, colocando um time de profissionais para cobrir o dia a dia das festas. Os foliões poderão contar com mais informações em tempo real com app do CarnaBrasil e assistir a festa ao vivo nas tardes da TV Globo!

Os foliões poderão contar com mais informações em tempo real com app do CarnaBrasil

Outra grande parceira da Dream Factory no carnaval é a Together, a nova vertical de negócios da Ambev, que busca impulsionar e profissionalizar o mercado de eventos no país. A colaboração entre as duas empresas resultou na criação das plataformas @carna.brasil ( kwai e Instagram ) @carna_brasil ( twitter ) que já estão disponíveis desde o início fevereiro.