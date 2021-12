Biquínis ou joias? – Estilista Anne Garcia lança coleção com detalhes em ouro e diamante. Anne indica os biquínis da cor preta, cor que combina mais com o dourado

Anne indica os biquínis da cor preta, cor que combina mais com o dourado

Quem ama biquínis vai se surpreender com o novo lançamento da estilista e empresária Anne Garcia. A ítalo-brasileira acaba de trazer para o verão brasileiro uma coleção de biquínis de luxo que são verdadeiras joias. O por que? As peças têm, nada mais, nada menos, que detalhes em ouro 18 quilates ou diamantes.

Foto: divulgação

Foto: Divulgação



De acordo com Anne, a nova coleção é perfeita para as pessoas que prezam por qualidade, elegância e luxo. Com peças de até R$1 milhão, os modelos são exclusivos e feitos sob medida, além de artesanalmente. A linha é feita com o tecido de fluity, que é um material resistente, macio, que não marca o corpo e que não perde a elasticidade facilmente.

“Eu vejo esses biquínis como verdadeiras joias, pois eles carregam toda a minha história como estilista. Através deles, as pessoas poderão conhecer o meu trabalho e apreciar o melhor do mundo da moda. Estou muito feliz por essa nova etapa e conquista de minha carreira”, afirma Anne Garcia.

Foto: Divulgação



Para os amantes da moda que querem fazer um bom investimento para o verão 2022, Anne aconselha optar pelas cores primárias. Mesmo as clientes podendo escolher o tom da peça, a estilista diz que as cores primárias e atemporais devem combinar melhor com qualquer outra coisa, por isso são tão indicadas. “Os meus biquínis, por exemplo, são todos pretos, pois a cor se destaca com o dourado do ouro. Fica lindíssimo”, comenta a empresária.

Foto: Divulgação



Os modelos são desenhados e desenvolvidos pela estilista com detalhes em ouro e diamante. Um artesão é responsável pelo processo de fabricação. O preço varia de acordo com o que o cliente desejar na peça, se quiser mais detalhes em ouro e diamantes o valor pode subir. “Como os acessórios são feitos em ouro 18K, eles não correm o risco de estragar. Se acontecer algo, como um arranhão, basta polir e voltará a ser novo”, diz a empresária.