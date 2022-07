Atletas de ponta do Brasil se reúnem para melhorar a saúde física das mulheres

Ação começa na próxima segunda (18), para incentivar pessoas comuns a ter uma vida mais saudável

Rebeca Andrade, Ana Marcela Cunha, Etiene Medeiros, Raissa Rocha Machado e Fernanda Keller, são algumas das principais atletas do Brasil e estarão reunidas para dar dicas para quem quer começar a fazer atividade física, cuidar da saúde e ter tempo para o autocuidado.

Atletas do Brasil e estarão reunidas para dar dicas para quem quer começar a fazer atividade física

Batizada como “Semana Inspire”, a mobilização será digital e tem início na próxima segunda-feira (18). As atletas irão lançar desafios diários para incentivar mulheres a praticar uma atividade física por dia. A iniciativa é do projeto Inspire – movimento que visa incentivar o protagonismo feminino e dar visibilidade à luta contra a desigualdade de gênero.

Para dar um suporte ainda maior para as participantes da Semana Inspire, será formado um grupo especial no Telegram, que promoverá a interação com a nutricionista clínica, funcional e comportamental Juliana Noval; as professoras de educação física Viviane Faleiro e Geovana Coiceiro, ambas da Universidade Estácio, além da equipe de apoio do projeto.

Fernanda Keller, Rebeca Andrade, Etiene Medeiros, Ana Marcela e Raissa Machado dão dicas contra o sedentarismo

As profissionais estarão disponíveis para ajudar com dicas para melhor alimentação, informações e inspirações para uma agenda de exercícios diários e cuidados com a saúde, além de orientar e dar suporte com possíveis dúvidas.

Todo o conteúdo será compartilhado nas redes do Inspire, que já reúne diversas publicações inspiracionais nos perfis de Instagram (@projetoinspire_br), do TikTok e no canal de Youtube.

Para participar é só fazer sua inscrição aqui.