Após dois anos em formato virtual, Ambev retoma o Dia de Responsa e promove o Festival da Moderação em formato presencial em todo o Brasil

O Dia de Responsa, um dos mais tradicionais e importantes momentos do calendário da Ambev, é também uma data simbólica que celebra o compromisso diário da companhia com o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Na sua 14a edição, a companhia irá promover um verdadeiro Festival da Moderação. Com iniciativas espalhadas por todo o Brasil, a proposta é trazer um profundo debate sobre o tema, engajando pessoas, mobilizando colaboradores, clientes, parceiros e consumidores.

Após dois anos celebrando o Dia de Responsa remotamente, o Festival da Moderação surgiu como uma forma de sair dos muros e voltar com este debate tão importante para as ruas. Serão diversas iniciativas em bares parceiros da Ambev e em universidades de várias regiões do país, no Bees, nosso market place, e no Zé Delivery, convidando o público a se engajar na causa. Entre tantas iniciativas, aproveitamos a data para lançar um livro sobre as melhores práticas para promover a segurança no trânsito e evitar a associação entre bebida e direção.

Depois de anunciar, em 2020, o compromisso público de impactar mais de 2,5 milhões de pessoas em dois anos, promovendo ações de conhecimento sobre o consumo excessivo de álcool, a Ambev cumpriu o seu objetivo e se aprofundou no tema para traçar os próximos passos da sua jornada.



“Consumo responsável é nosso mantra. Incentivar e promover a moderação é algo fundamental e necessário. Por isso, temos um time inteiro dedicado a trazer um olhar cuidadoso para essa frente tão importante. Nosso objetivo é que as pessoas tenham seus momentos de celebração de forma segura e consciente e ter um impacto expressivo do nosso compromisso público é só o começo de uma longa jornada”, afirma Rodrigo Moccia, diretor de Relações Corporativas da Ambev.

Para facilitar a mudança de comportamento, a companhia priorizou promover o autoconhecimento e conscientizar o consumidor sobre o que é moderação, fornecendo ferramentas que ajudassem nessa jornada de equilíbrio. São quatro conceitos principais quando se fala em moderação para os consumidores que podem beber (maiores de 18 anos e que não irão dirigir ou estão em situação de risco médico):

1. Saúde em Primeiro Lugar: consumidores saudáveis podem brindar de forma moderada durante toda a vida. A pauta de moderação não é sobre valores de comportamento.

2. Álcool não deve ser usado como válvula de escape de momentos ruins: deve ser associado à celebração e bons momentos.

3. Autoconhecimento é liberdade: Entender como seu corpo reage ao que (e quanto) é o caminho para fazer escolhas de modo autêntico.

4. Beber deve ser um prazer: além do porquê do consumo, devemos incentivar o modo de consumo. Beber devagar, saboreando a bebida torna momentos inesquecíveis.

PROGRAMAÇÃO DO DIA DE RESPONSA

Sexta-feira, 16/9 | A companhia desdobrará suas iniciativas em prol do consumo responsável durante o Rodeio de Jaguariúna, uma das principais festas de peão da região, que atrai o público com ainda mais expectativas devido ao retorno presencial pós-pandemia. A Campanha “Seguuuuuuura a emoção. Beba com Moderação” contará com distribuição de água e vídeo de conscientização, além de ação de engajamento no palco.

Sábado, 17/9, a partir das 9h| Festival de Moderação no Parque Ibirapuera, na capital paulista, e no Quiosque Michelob Ultra, no Rio de Janeiro. O público será convidado para participar gratuitamente de uma aula funcional com profissional de Educação Física, além de exercícios para descompressão e distribuição de material. Evento aberto ao público. Link de inscrições aqui.