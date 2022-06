Advogado Daniel Carius vira referência em blockchain e ganha podcast para ensinar economia

O advogado dividirá a bancada do podcast com a renomada jornalista Analice Nicolau

Foi estudando, no último ano da faculdade, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que Daniel Carius entendeu qual caminho deveria seguir a partir daquele momento. Hoje, o profissional já abriu a própria empresa na área da economia e ganhou até um podcast para falar sobre o assunto com os brasileiros ao lado de Analice Nicolau.

O advogado já foi convidado para ter um quadro de economia na TV e para várias palestras no Brasil



Apesar de nunca ter pensado em trabalhar com isso, Daniel sempre foi apaixonado por investimentos e fazia isso antes mesmo de se formar, desde o primeiro ano da faculdade. Mas, só no último ano da graduação que Carius foi estudar mais o setor, ao tentar entender a LGPD, e aprendeu sobre a tão falada blockchain. “Esse foi o meu primeiro contato com os criptoativos”, revelou o empresário.



Desde então, Daniel estudou mais a fundo o assunto e recebeu uma proposta para trabalhar em uma “family office” de São Paulo, em que a família queria começar algumas ações com criptoativos. Depois de dois anos, ele se mudou para São Jose dos Campos-SP para trabalhar com uma empresa que prestava relatórios para casas de análise. Em um ano, Carius se tornou até gerente do local, mas decidiu expandir e abrir a própria empresa no segmento.

“Eu vou ter o grande prazer de participar do podcast com a Analice, o que é uma grande honra porque ela tem uma grande história. Fiz um convite e ela aceitou. Agora temos esse desafio”, disse Daniel



“Há dois anos e meio começamos a prestar serviços, como relatórios para o mundo de criptoativos, relatórios de economia que continham bastante informações sobre os criptoativos. Com o passar do tempo, começamos a prestar serviços para empresas de implementação de tecnologia blockchain na sua cadeia de distribuição, aí começamos a trabalhar com tokenização”, afirmou Daniel.

O sucesso da empresa de Daniel Carius chamou a atenção de um grande grupo, que adquiriu a marca em 2021. “Esse grupo deu uma expansão maior na área de atuação da nossa empresa, hoje trabalhamos com um ecossistema 360 para empresas que querem ingressar na Web3”. Isso deu uma grande visibilidade ao advogado, que foi convidado até para programas de televisão.

O podcast será lançado segunda-feira, 13, às 22h



Agora, Daniel está com um novo desafio em mãos. Ao lado da jornalista Analice Nicolau, ele fará o podcast “Nossa Economia”, que estreia segunda-feira, 13, e leva a economia para a realidade de cada brasileiro. “Nós vamos falar sobre como a economia se relaciona em diversas áreas com diversos tipos de pessoas. Como é a economia para aquela pessoa e como ela pode aproveitar a economia ao seu redor para poder melhorar sua vida e perspectiva de crescimento”, explicou.