4 dicas para gastar pouco com viagens em 2023

O sonho de muita gente é viajar e conhecer diversos destinos nacionais e internacionais. Porém, um dos principais entraves é o quanto se gasta para estar em determinados lugares. Porém, para quem já é um mochileiro experiente, é possível economizar nas viagens. E eles sabem como fazer isso. Este é o caso do influenciador Osmar Machado, que já visitou mais de 50 países e tem as dicas para quem pretende se aventurar mundo afora em 2023.

“Especialmente se for uma viagem não planejada, os gastos são grandes, por isso é preciso se atentar em alguns detalhes em cada destino que passar, pois assim, será possível guardar um pouco mais de dinheiro e gastar bem menos”, comenta Osmar.

Com destinos como Estados Unidos, Canadá, França, Suíça, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Noruega, Espanha, Portugal, Alemanha, República Tcheca, Itália, China, Malásia, Tailândia, Cingapura, Japão, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Índia, Rússia, o influenciador de viagens, que conta com mais de 150 mil seguidores em seu Instagram, entre famosos e anônimos, orienta como fazer para que suas viagens sejam menos custosas.

1 – Hospedagem

“É possível ter qualidade gastando pouco. Minha sugestão é se hospedar em hotéis baratos, com referências, que oferecem bons preços, com boa localização, além de conforto”, diz Osmar.

2 – Transporte público e caminhadas

Outro ponto importante para economizar, é utilizar transporte público. “Se você não tem o costume de utilizar metrôs e ônibus, faça isso utilize em suas viagens. Caminhar pelos lugares também é um ótimo deslocamento. Além de economizar, você conhecerá melhor o destino”, afirma Osmar Machado.

Caminhar pelo bairro e pela cidade também é uma ótima maneira de se deslocar e ainda conhecer o local com um olhar mais próximo de um morador.

3 – Planejamento é importante

Saber previamente o destino e conhecer algumas nuances locais fará toda diferença para obter uma boa economia nas viagens. “Para quem é baladeiro, por exemplo, os destinos são mais caros. Por isso, faça uma pesquisa entre regiões com referências de viajantes, certamente, você irá encontrar algum lugar que jamais pensou conhecer”, indica o influenciador.

Para ter mais economia, organize e planeje você mesmo a sua viagem. Contar com agências de turismo é mais cômodo e facilita o trabalho, porém tem maior custo. “E, pensando por outro lado, ao organizar a sua própria viagem, você já vai sentindo o gostinho dos locais por onde passará e vai proporcionar conhecer um pouco mais o destino, mesmo antes da partida”, reforça Osmar.

O período da viagem é crucial para a economia. Osmar esclarece que buscar opções de viagem fora da alta temporada, possibilita economia de até 50%. “Evite viajar em altas temporadas, pois são períodos com maior procura. Feriados nacionais, geralmente, são favoráveis para viagens internacionais, já que, provavelmente, o país de destino não estará em alta temporada”, indica.

4 – Controle financeiro diário

“Ter organização financeira é fundamental neste momento em que tudo é festa e diversão. Anote seus gastos diários, para saber o quanto ainda poderá desfrutar neste destino escolhido. Além disso, terá total controle de suas economias”, finaliza Osmar Machado.