12º Brazilian Festival: Celebrando a Cultura Brasileira com Ritmos e Sabores Autênticos

Seminole Casino Coconut Creek recebe o festival comunitário mais icônico da Flórida, trazendo a rica herança cultural do Brasil para uma jornada de música, dança e gastronomia

Preparem-se para uma experiência única e empolgante, pois o vibrante cenário cultural do Brasil está prestes a desembarcar no estado da Flórida com o aguardado 12º Brazilian Festival! O evento, conhecido por sua tradição e energia contagiante, será realizado no ilustre Seminole Casino Coconut Creek no dia 28 de outubro de 2023, das 12h às 23h.

Festival Anual Promete uma Jornada Cultural Inesquecível

Desde sua criação em 2012, o Brazilian Festival tem sido um destaque no calendário de eventos da Flórida. Idealizado por Luciano Sameli, presidente da Ong The Heartbeat Foundation Corp, o festival se transformou em um símbolo da rica herança e vitalidade da cultura brasileira nos Estados Unidos. Oferecendo uma verdadeira imersão no Brasil, o festival proporciona um dia repleto de música, dança e gastronomia autêntica, transportando os participantes para as praias ensolaradas e os vibrantes carnavais do país.

Luciano Sameli, o idealizador do festival, expressou sua empolgação: “O Brazilian Festival é uma celebração da união, diversidade e espírito comunitário. Ele é um reflexo da riqueza da cultura brasileira através da música, dança e culinária, promovendo a troca cultural e criando laços duradouros.”

Este ano, o 12º Annual Brazilian Festival promete superar todas as expectativas. Com uma programação diversificada de ritmos como samba, forró, pagode, country, reggae e pop, além das fascinantes apresentações de capoeira e música tradicional brasileira, o evento garantirá entretenimento para todos os gostos. E para os paladares exigentes, uma ampla variedade de iguarias autênticas aguarda, desde a icônica feijoada até os irresistíveis pães de queijo e açaí.

Além da música e da comida, o festival é uma celebração do vínculo entre a diáspora brasileira e a comunidade da Flórida. Serve como um encontro de culturas, fomentando a troca cultural e construindo laços duradouros entre as comunidades.

Se você é um amante da cultura brasileira ou está apenas buscando uma experiência envolvente e autêntica, o 12º Annual Brazilian Festival é o lugar para estar. Marque em seus calendários e junte-se a nós no Seminole Casino Coconut Creek no dia 28 de outubro de 2023, para um dia repleto de música, dança e sabores do Brasil.

Ingressos estão disponíveis para compra no site oficial do festival:

www.BrazilianFestival.org/tickets

Local: 550 NE 40th Street, Coconut Creek Data: 28 de outubro de 2023 Horário: 12h às 23h Feijoada disponível apenas para VIP Guests das 13h às 17h