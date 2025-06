‘Racismo estampado na sociedade’, diz Oruam após Osklen excluir sua foto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O rapper Oruam, 24, afirmou ter sido vítima de racismo após a marca Osklen remover de suas redes sociais uma publicação que exibia o editorial da revista britânica Dazed, no qual o artista usa peças da grife brasileira.

“Para mim, isso é o racismo estampado na sociedade que muitas pessoas não veem”, disse Oruam, em vídeo divulgado no Instagram, na sexta-feira (6). Segundo o cantor, houve comentários questionando sua presença na revista e sugerindo que outros artistas seriam mais aptos a representar o Brasil.

“Vocês querendo ou não, eu represento o Brasil”, afirmou. “Uma criança, quando olha para o Oruam, ela quer usar o que o Oruam usa. A pessoa quando olha para o Poze, quer fazer o corte do Poze. Isso é representatividade. As pessoas olham para nós e se identificam.”

A Osklen alegou que o editorial não se trata de uma campanha oficial e foi produzido pela Dazed de forma independente. A marca afirma que apenas compartilhou a presença de seus produtos na publicação, mas decidiu retirar o post diante da repercussão negativa.

“Retiramos o post do ar, pois entendemos que a publicação trouxe leituras divergentes em relação ao nosso objetivo”, escreveu a empresa em nota.

No vídeo, Oruam também criticou os comentários e vídeos de usuários nas redes sociais após a divulgação da capa da revista Dazed. “O racismo estampado. Eu sou artista, sou cantor, vivo da minha música. Isso que vocês não entendem”, disse.

“A Osklen não entende que ela está perdendo. Com todo respeito, quem usa Osklen hoje em dia? Agora coloca o Oruam para usar para tu ver se todo mundo não vai usar Osklen.”

A capa da Dazed marca um momento de ascensão na carreira do artista, que soma mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Seu hit “Oh Garota Eu Quero Você Só pra Mim” liderou as paradas brasileiras em janeiro deste ano.

Conhecido por letras sobre a realidade das periferias, Oruam se tornou figura polêmica no debate público. Projetos de lei que visam proibir músicas com suposta apologia ao crime já foram apelidados com referência direta a ele. Recentemente, Oruam saiu em defesa do MC Poze do Rodo, preso sob acusação de apologia do tráfico.