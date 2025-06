Vídeo de Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, buscando seus filhos na escola de caminhão volta a viralizar e emociona a web

Antes mesmo de subir ao palco do programa “Viver Sertanejo”, que vai ao ar neste domingo (08/06), logo após o Globo Rural, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, já havia protagonizado uma cena digna de aplausos, só que, dessa vez, como pai.

No vídeo que voltou a repercutir nas redes sociais nesta semana, Zé Neto realiza o sonho do primogênito, José, ao buscá-lo na escola dirigindo um caminhão. “Esse é o melhor dia da minha vida!”, disse o menino, visivelmente emocionado ao ver o pai estacionando com o “brutão” em frente ao colégio. A irmãzinha, Angelina, também embarcou na aventura.

A cena viralizou — de novo — pelo simbolismo e pelo afeto. A atitude simples e autêntica do cantor mostrou um lado que o público ama ver: o do pai presente, que valoriza os pequenos gestos e se conecta com os filhos longe dos holofotes.

“No volante da vida, aceleramos na direção dos sonhos dos nossos pequenos, com a família como nosso combustível e os caminhões como nossa paixão”, escreveu o sertanejo na legenda da publicação no Instagram.

Fã declarado do universo das estradas, Zé Neto tem uma frota de caminhões própria e até um perfil nas redes só para mostrar os veículos, uma paixão antiga que ele carrega com orgulho, junto com a rotina entre shows e a vida em casa.

Nos comentários, o público se derreteu:

“Essas são as lembranças que ficam pra sempre no coração”, disse uma seguidora.

“Exemplo de simplicidade e amor verdadeiro”, escreveu outra.

Neste domingo, os fãs poderão ver mais do artista no palco, mas fora dele, Zé Neto segue provando que as maiores histórias são vividas no asfalto e dentro de casa.