Paraná, ex-dupla de Chico Rey, é destaque do “Viver Sertanejo” neste domingo (8); relembre a polêmica do cantor com a PF

Neste domingo (08/06), logo após o Globo Rural, o cantor Paraná, da saudosa dupla Chico Rey & Paraná, será um dos destaques do programa “Viver Sertanejo”, apresentado por Daniel, na TV Globo. A presença do artista promete emocionar os fãs mais nostálgicos — mas também reacende uma história que muita gente talvez tenha esquecido (ou nem soubesse!).

Isso porque, em janeiro de 2019, o cantor se envolveu em uma polêmica daquelas digna de manchete: foi detido pela Polícia Federal, no aeroporto de Brasília, ao desembarcar de uma viagem aos Estados Unidos.

O motivo? Segundo os agentes, ele foi flagrado com uma luneta de visão noturna, acessório de uso restrito em armas de fogo, o que configura crime de tráfico internacional de acessório de arma, de acordo com a Lei 10.826/03.

Paraná, que à época tinha 62 anos, foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal, autuado e colocado em uma cela à disposição da Justiça. O caso chamou atenção na época não apenas pelo inusitado da situação, mas pelo nome envolvido — afinal, ele é um dos grandes nomes do sertanejo raiz.

Apesar do episódio delicado, o cantor seguiu sua carreira e hoje retoma os holofotes com participação no “Viver Sertanejo”, que vem destacando grandes nomes da música de raiz e histórias que marcaram gerações.

No palco do programa, o público pode esperar momentos de emoção, nostalgia e, quem sabe, até uma nova oportunidade para Paraná mostrar que a trajetória vai muito além dos tropeços do passado.

Não perca: “Viver Sertanejo”, neste domingo (08/06), logo após o Globo Rural, na TV Globo.