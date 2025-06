 Zé Neto & Cristiano e Paraná invadem o “Viver Sertanejo” com muita emoção e modão

Segura essa, que o “Viver Sertanejo” deste domingo, dia 8, tá daquele jeitinho que a gente ama: com história boa, revelação inesperada e modão de primeira! Daniel comanda o palco e recebe os queridinhos Zé Neto & Cristiano e o lendário Paraná, da dupla Chico Rey & Paraná, pra um encontro que promete fazer até coração de pedra se derreter.

Zé Neto & Cristiano abriram o baú da amizade e contaram que se conhecem desde bem pequenos. “Eu tinha três anos e ele cinco”, entregou Zé Neto. Os dois lembraram da infância humilde no interior, com direito a sítio, pasto e muita brincadeira no mato. Cristiano ainda soltou uma que ninguém esperava: ele já pensou em ser padre, inspirado pelo pai, que foi franciscano por 40 anos. “Quando dei uma caminhonete pra ele, ele só ficou um mês com ela”, contou, arrancando risadas.

E, claro, teve música! A dupla embalou a plateia com hits como “Oi Balde” e “Largado às Traças”. Mas não para por aí! O programa também trouxe a presença marcante de Paraná, que fez uma participação pra lá de especial com um trechinho de “Operário Viva Viola”. E já fica o aviso: a conversa com ele continua no próximo domingo, dia 15.

Com produção caprichada e aquele jeitinho sertanejo de contar história, o “Viver Sertanejo” vai ao ar todo domingo depois do “Globo Rural”. Se você é do tipo que adora um bom causo e uma música daquelas que mexem com a alma, já sabe: é programa obrigatório!