 Wanessa Camargo incorpora Lady Gaga no TVZ e apresentação divide opiniões na web

Genteee, a cantora Wanessa Camargo causou na última quinta-feira, 5 de junho, durante sua participação no TVZ, do Multishow. A cantora surpreendeu o público ao soltar a voz em uma performance ousada de “Abracadabra”, faixa de Lady Gaga. Com um look branco nada básico e cheio de atitude, ela literalmente encarnou a estrela pop internacional.

Mas como tudo na internet, o momento virou assunto e dividiu opiniões. Teve gente que não perdoou: “Gente, faz isso não. Acabou com a música com todo respeito”, criticou uma seguidora. Outra foi ainda mais direta: “Muito ruim, tadinha.”

Por outro lado, fãs da cantora saíram em defesa dela. “Wanessa é uma das cantoras mais injustiçadas do Brasil. Ela é maravilhosa”, escreveu um perfil. “Ela canta demais”, reforçou outro internauta.

A performance já circula por todas as redes sociais e colocou o nome de Wanessa entre os assuntos mais comentados da noite. E uma coisa é certa: amando ou odiando, ninguém ficou indiferente.