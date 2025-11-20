Concerto Musical de Fim de Ano no Teatro Nacional celebra a história do samba

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou, na noite desta quarta-feira (19), o tradicional Concerto Musical de Fim de Ano, no Teatro Nacional Cláudio Santoro. O evento reuniu autoridades civis e militares, convidados e familiares de policiais, que prestigiaram uma apresentação especial com a temática A Invenção do Samba, celebrando um dos maiores patrimônios culturais do Brasil.

O concerto, conduzido pela Banda de Música da PMDF, apresentou um repertório que percorreu a história do samba por meio de arranjos sinfônicos modernos e interpretações que emocionaram o público. Foram homenageados grandes mestres do gênero, como Beth Carvalho, Arlindo Cruz, João Bosco, Jorge Aragão e outros ícones que marcaram gerações.

A apresentação contou com a participação de músicos e policiais militares de diversas instituições, como o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Polícia Militar de Goiás, Escola de Música de Brasília, Universidade Federal de Brasília e a Orquestra do Teatro Nacional.

A solenidade teve início às 20h, com o efetivo posicionado na Sala Martins Pena. A apresentação contou ainda com o apoio da APMB, do Centro de Comunicação Social da PMDF e de diversas unidades da Corporação.

A comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka, iniciou sua fala agradecendo a presença das autoridades civis e militares, entre elas o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra; o secretário de Cultura Cláudio Abrantes; o coronel Fabrício Boechat Camargos, subcomandante-geral; o coronel Muriel, comandante da APMB, além da plateia composta por policiais, familiares e admiradores da música, dentre outras autoridades civis e militares.

Na ocasião, a pequena capitã mirim Maria Helena, que desde bebê acompanha os concertos da PMDF, comemorou aniversário e recebeu uma bela homenagem.

Além da apresentação musical, o Teatro Nacional recebeu uma exposição de viaturas operacionais — incluindo equipamentos do Bope, Rotam, BPChoque, BPCães, CPTran e 6º BPM — proporcionando ao público uma experiência integrada entre cultura e segurança pública.

A comandante-geral destacou que o concerto representa mais do que uma celebração de fim de ano. “É um momento de integração, valorização da nossa tropa, aproximação com a sociedade e reconhecimento da importância da música como instrumento de preservação cultural e fortalecimento institucional.”

O Concerto Musical de Fim de Ano já faz parte da tradição da Polícia Militar do Distrito Federal, reafirmando o compromisso da Corporação com a cultura, com as boas práticas cerimoniais e com o fortalecimento da relação entre a PMDF e a população do Distrito Federal.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)