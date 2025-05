Secretário de Cultura prevê ampliação do espaço do Cine Brasília; saiba mais sobre festival de cinema

Por Ana Clara Mendonça e Catherine Machado Bastos

Com a aproximação da 58ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o Secretário de Cultura e Economia Criativa (Secec), Cláudio Abrantes, anunciou a construção do anexo do Cine Brasília, espaço histórico de exibição do audiovisual brasileiro.

Será realizado um concurso público para selecionar o melhor projeto arquitetônico para o novo espaço, iniciativa que visa a preservar e modernizar o ambiente sem romper com sua história e importância cultural.

O orçamento para a obra será decidido a partir do resultado do concurso.

Para o secretário, o audiovisual brasileiro precisa ser fortalecido e valorizado, e a continuidade das políticas públicas para o setor é essencial nesse processo.

Abrantes destacou a resiliência do Cine Brasília.

”Nem mesmo a ditadura militar ou a pandemia conseguiram interromper a trajetória do projeto”.

Comitiva de Imprensa a cerca do lançamento do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro – Foto: Assessoria Cine Brasília

A diretora do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB) ressalta a necessidade histórica da comunidade pelo aumento do CineBrasília.

“A ampliação do Cine Brasilia é um pedido histórico da comunidade brasiliense”, diz Sandra Rocha.

O secretário também apontou o papel do Cine Brasília como um equipamento acessível a todos os cidadãos, democratizando o acesso à cultura e ao cinema brasileiro e reforçou o vínculo histórico e simbólico entre o festival e o cinema.

“É impossível falar do Festival de Brasília sem falar do Cine Brasília”, afirmou.

Festival

A 58º edição, que acontece entre 12 e 20 de setembro, celebra os 60 anos de festival.

Neste ano, o Festival de Brasília traz novidades: As premiações somadas aumentaram de R$ 240 mil para R$ 298 mil, além disso o tempo de festival e a quantidade de candidatos foram ampliados, serão exibidos 10 curtas e 5 longas metragem.

A Mostra Brasília pretende valorizar o cinema brasiliense e retomar o protagonismo no cenário audiovisual brasileiro.

“Nossa luta é fazer com que o Cine Brasilia retome o protagonismo que sempre teve no cenário audiovisual brasileiro”, afirma o secretário Cláudio Abrantes.

As inscrições para o festival acabam no dia 9 de junho e devem ser feitas no site do festival (add link).

A premiação é de R$ 30 mil para longa-metrage e R$ 10 mil para curta-metragem.

No dia 20 de agosto será divulgada a programação oficial do Festival.

“Estamos esperançosos, otimistas e tenho certeza que será um grande festival”, afirma o Secretário.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira