Eliana, Gil do Vigor e outros famosos prestam apoio a Tati Machado nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Eliana, Gil do Vigor, Renata Capucci e outros famosos usaram as redes sociais nesta terça-feira (13) para prestar apoio a Tati Machado, que anunciou a perda de seu bebê com 33 semanas de gestação. Segundo a equipe da apresentadora, o bebê teve parada de batimentos cardíacos constatada.

Colega de Saia Justa, Eliana publicou uma mensagem de solidariedade à amiga. “Tati, neste momento de dor, eu só queria poder te abraçar forte para transmitir todo o meu carinho”, escreveu. “Tenho fé de que essa mesma força te ajudará a encontrar o caminho para seguir adiante, no seu tempo e da sua maneira.”

Gil do Vigor reforçou a amizade e o apoio que Tati teve com ele. Em suas redes sociais, disse: “Você me ergueu, me apoiou, foi colo quando eu mais precisei e, agora, eu quero que você saiba que pode contar comigo do mesmo jeito”.

Nos comentários da postagem de Ana Maria Braga, a apresentadora Renata Capucci compartilhou sua própria experiência com a dor da perda: “Eu sei bem o quanto dói. Perdi meu primeiro com 33 semanas. E outro com 22. E mais um com 8. São anjos que cuidam de mim”.

“Que momento mais difícil. Estamos com você Tati e com o Bruno. Que Deus conforte o coração de toda família”, disse Ivo Madoglio, repórter do Mais Você.

A ex-BBB Anamara Barreira também compartilhou sua emoção: “Meus sentimentos e que a dor se transforme rapidamente em uma lembrança”.

Juliane Massaoka, Talitha Morete, Dani Calabresa e Ana Paula Araújo também deixaram seu apoio nos comentários, prestando solidariedade a Tati nesse momento difícil.