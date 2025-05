“Consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não o marido e a mãe?”, questiona Soraya Thronicke à Virginia

Amores, no início da tarde de hoje, eu estive completamente indisponível para qualquer compromisso que surgisse. Fiquei apenas de pernas para cima, relaxando em meu sofá de couro italiano e bebericando meu matcha latte enquanto acompanhava o depoimento de uma influencer babadeira no Plenário. Foi eita atrás de eita!

Na manhã desta terça-feira (13), a apresentadora e influenciadora Virginia Fonseca foi convocada para depor como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que investiga divulgações de jogos de azar realizados por influenciadores digitais.

A influencer afirmou que joga em uma conta exclusiva para publicidade, não em uma conta comum (Reprodução/TV Senado)

Durante a audiência que ocorreu no Congresso do Senado, em Brasília, a relatora da CPI das Bets, Senadora Soraya Thronicke, questionou se, além de divulgar, Virginia também jogava nas plataformas de azar que propagava nas redes sociais.

“Os vídeos que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real?”. Virginia negou.

Com a resposta negativa da apresentadora do ‘Sabadou’, a parlamentar indagou se as gravações, que divulgava na web, eram de uma conta demonstração, que é exclusiva para influenciadores.

“São contas que eles mandam o login e a senha. É a conta de publicidade que ela é feita pra eu jogar, não necessariamente é uma conta fake”, declarou a blogueira.

Quando questionada se o marido e a mãe tinham contas ativas nas plataformas de azar que promovia, Virginia disse não saber, e foi confrontada pela Senadora Thronicke.

“Então, a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e a mãe [jogassem]. Será que se o produto fosse realmente bom, seu marido e sua mãe estariam jogando ou não teriam uma conta própria?”, perguntou a relatora.

Sobre o assunto, Virginia respondeu: “O meu marido tem [conta], mas quando eu vou postar, ele joga comigo. Então, não faz sentido ele jogar no celular dele e eu no meu. A gente joga juntos. Mas eu não sei se a minha mãe no quarto dela, joga.”

A Senadora finalizou o tópico reforçando que o depoimento da influenciadora foi muito importante para o caminhar da investigação contra jogos de azar.