Na mira do Santos, Willian Arão troca o Fenerbahçe pelo Panathinaikos: ‘Novo capítulo’

O jogador de 31 anos acertou com o Panathinaikos, da Grécia, até junho de 2025.Arão foi adquirido por 2,5 milhões de euros

O volante Willian Arão, ex-Flamengo e que esteve nos planos de alguns clubes brasileiros nesta janela de transferências, como o Santos, vai permanecer na Europa. O jogador de 31 anos acertou com o Panathinaikos, da Grécia, até junho de 2025.

Arão foi adquirido por 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 13,5 milhões) e já vestiu a nova camisa. Ele estava no Fenerbahçe, da Turquia, e era o plano B para volante do Santos após o clube paulista não conseguir a liberação de Diego Pituca

Ainda coordenador do Santos, Falcão disse que a negociação não andou com Willian Arão por causa de uma proposta da Arábia Saudita. Na verdade, o volante negociava com os gregos e os paulistas fecharam com Tomás Rincón, capitão da Venezuela.

“Hoje começa um novo capítulo, que Deus me abençoe. Agradeço por jogar neste grande clube. Vamos Panathinaikos”, postou o brasileiro em suas redes sociais para anunciar a transferência. Já com a camisa do novo clube, se arriscou até em grego.

“Damos as boas-vindas a Willian Arão”, anunciou o Panathinaikos, com texto ressaltando o crescimento da carreira do jogador, que atuou por São Paulo e Corinthians no começo da carreira até se destacar no Flamengo antes de ir para o Fenerbahçe.