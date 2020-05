Volta do Carioca dependerá de curva de contágio do coronavírus, diz prefeito do Rio

PUBLICIDADE 

Rio de Janeiro, RJ

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (25), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), não cravou a volta do Campeonato Carioca no dia 14 de junho, como sugeriram os clubes em reunião realizada na véspera com a autoridade. O político condicionou o retorno da competição à curva de casos de Covid-19 no mês em questão.

“Nós propusemos (voltar a ter em) julho os jogos sem torcida, mas eles (clubes) pediram primeiro para verificar a curva em meados de junho. Se será na segunda quinzena de junho ou não (a volta do Carioca), isso ainda não podemos prometer, porque tem que ser de acordo com as curvas (de casos de Covid-19) de meados de junho. Segundo nossos técnicos, a curva chegará a 0.1 ou 0.0, porém temos que esperar a confirmação”, declarou.

Em relação aos treinos, Crivella liberou a volta agora, mas com a condição de que seja apenas para fisioterapia e atividades físicas. O prefeito também deu uma alfinetada nas emissoras que têm feito imagens aéreas dos treinos do Flamengo, de volta mesmo antes da liberação das autoridades.

“Quero alertar o seguinte: pode ser que o drone verifique o treinamento, mas é fisioterapia com bola (risos). O treino coletivo, o ‘rachão’, está proibido e só volta em junho, mas a fisioterapia está liberada.” Na sequência, ao ser lembrado que junho terá início na próxima segunda (1º), confirmou a retomada em breve. “Já poderá começar a ter o rachão, mas nós vamos nos reunir para ver a data”, disse.

O prefeito do Rio também fez questão de elogiar o protocolo “Jogo Seguro”, elaborado pelos departamentos médicos de clubes cariocas junto com a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro): “Quero parabenizar os clubes pelo protocolo que apresentaram. Foi aplaudido por todos. As medidas são para todos os atletas, funcionários, familiares… Um cuidado espetacular”.

A grande ressalva em toda essa questão que envolve a volta do futebol carioca é o fato de Botafogo e Fluminense deixarem explicitamente que estão contra o retorno nos moldes e datas que as autoridades sugerem, inclusive não tendo participado das reuniões.

O time tricolor, aliás, emitiu mais uma nota oficial na manhã desta segunda em tom de protesto. No domingo (24), em participação no Sportv, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, alfinetou o que Crivella chamou de “treino de fisioterapia com bola”:”Essa nota (da prefeitura) fala em treino de fisioterapia com bola. Com todo respeito, o Muricy (Ramalho) está aí, o Paulo Nunes também… Isso é para inglês ver. As pessoas vão treinar com bola, vão fazer coletivo, não vai ter ninguém filmando o CT. Fisioterapia com bola? Pelo amor de Deus. Está se ultrapassando todos os limites nesse momento.”

As informações são da FolhaPress