Vinícius Jr. passa Neymar em valor de mercado e é o 3º do mundo, diz site

Passando por ótimo momento no Real Madrid, Vinicius Júnior superou Neymar em valor de mercado. Segundo o Transfermarkt, site especializado em transferências, o ex-jogador do Flamengo está avaliado em 100 milhões de euros (cerca de R$ 632 milhões na atual cotação).

Desta forma, o camisa 20 do time espanhol assumiu o posto de terceiro jogador mais valioso do mundo. Ele é superado apenas pelo francês Kyllian Mbappé (PSG) e pelo norueguês Erling Haaland (Borussia Dortmund), de 160 milhões (R$ 1 bilhão) e 150 milhões (R$ 950 mi) de euros, respectivamente.

Com 12 gols e dez assistências em 26 partidas na temporada 2021/22, Vinicius Júnior também se tornou o jogador brasileiro mais valioso, ultrapassando Neymar, que está avaliado em 90 milhões de euros (R$ 569 milhões). O camisa 10 do PSG ocupava a liderança de jogador brasileiro com maior valor de mercado desde 2013.

Recentemente, em entrevista à TV espanhola Movistar+, Vini Júnior falou que deseja seguir no Real Madrid nas próximas temporadas e evitou colocar um preço em si caso aparecesse a oportunidade de trocar de clube.

A lista do Transfermarkt com os 100 mais valiosos do futebol mundial ainda conta com outros oito brasileiros: Marquinhos (zagueiro do PSG), Éder Militão (zagueiro do Real), Gabriel Jesus (atacante do Manchester City), Fabinho (volante do Liverpool), Casemiro (volante do Real, Alisson (goleiro do Liverpool), Richarlison (atacante do Everton) e Ederson (goleiro do City). Já o zagueiro Diego Carlos (Sevilla) é o 101º colocado.

Os 10 jogadores mais valiosos:

1. Kyllian Mbappé (PSG) – 160 milhões de euros

2. Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 150 milhões

3. Vini Júnior (Real Madrid) – 100 milhões

4. Mohamed Salah (Liverpool) – 100 milhões

5. Harry Kane (Tottenham) – 100 milhões

6. Romelu Lukaku (Chelsea) – 100 milhões

7. Bruno Fernandes (Manchester United) – 90 milhões

8. Kevin De Bruyne (Manchester City) – 90 milhões

9. Neymar (PSG) – 90 milhões

10. Phil Foden (Manchester City) – 85 milhões