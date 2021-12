Flamengo vence Cerrado na última partida do NBB em 2021

Os nomes do jogo foram Olivinha, com 21 pontos e 9 rebotes, e Vitor Faverani, com 20 pontos, 14 deles somente no primeiro quarto

Arthur Ribeiro

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

Na última partida do ano, o Flamengo venceu o Cerrado por 91 a 75 nesta quinta-feira (30), no ginásio da ASCEB, em Brasília. O confronto foi válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB), e marcou o encerramento da competição em 2021. O atual campeão, Flamengo, só conseguiu abrir larga vantagem no último período, mas ainda assim ganhou com tranquilidade e se afirmou na segunda colocação da competição. Por sua vez, o Cerrado se despediu da torcida em 2021, porém deixou uma imagem de evolução após a partida equilibrada (na maior parte do tempo) contra os rubro-negros.

Destaques

Os nomes do jogo foram Olivinha, com 21 pontos e 9 rebotes, e Vitor Faverani, com 20 pontos, 14 deles somente no primeiro quarto, pelo Flamengo, e o cestinha do jogo Isaac Thornton, com 24 pontos pelo Cerrado.

O jogo

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes trocando cestas e belos lances ao longo dos dez minutos iniciais. A dupla de armadores americanos, Kenny Dawkins e Isaac Thornton, comandou as ações dos donos da casa, com 13 dos 24 pontos do time no quarto, 7 e 6 respectivamente. Entretanto, pelos visitantes, Vitor Faverani, pivô com passagem pela NBA, veio do banco e dominou a partida, com 14 pontos em pouco mais de seis minutos em quadra. Desta forma, o rubro-negro terminou o período na frente por 27 a 24.

No segundo quarto, as equipes perderam a intensidade e começaram a errar mais, com um aproveitamento menor do que 40% para ambas as equipes nos arremessos. Ainda assim, o Flamengo contou com outro jogador se destacando no período, desta vez Olivinha, ídolo da torcida, que contribuiu com 11 pontos, o suficiente para os cariocas aumentarem a vantagem no placar e irem para o intervalo na vantagem por 47 a 39.

Torcidas

Na volta dos vestiários, o jogo continuou em ritmo mais morno, com as torcidas como o principal destaque. Pelo Cerrado, as arquibancadas se inflamavam após jogadas de efeito, como um belo toco de Paulo em Dar Tucker, ou com os pedidos do técnico Bruno Lopes. Com uma melhora no aproveitamento em relação ao período anterior, a equipe da casa conseguiu ser mais efetivo dentro da linha de três, com 8 acertos em 15 tentativas, e venceu o quarto por 18 a 17, mas ainda não era o suficiente para encostar no placar de vez, que marcava 64 a 57 para os visitantes.

Nos dez minutos finais, o atual campeão confirmou de vez sua força e logo abriu dígitos duplos no placar, enquanto o time da capital federal, mesmo com o empenho de Thornton, que anotou 12 pontos no período, não conseguiu mais virar o resultado. Após disparar na frente, o Flamengo apenas administrou o restante da partida e confirmou a vitória por 91 a 75.

Pós jogo

Após o triunfo, o Flamengo poderá descansar e manteve as boas atuações na temporada pouco antes da Copa Super 8, a qual o rubro-negro, atual campeão, já está classificado e começa no dia 15 de janeiro. Enquanto isso, o Cerrado encerra o ano na 12ª posição, última que garante vaga nos playoffs do NBB, grande meta da equipe na edição.

Próximos compromissos

Ambas as equipes jogam novamente pelo NBB somente no dia 9 de janeiro. O Cerrado recebe o Fortaleza às 18h no ginásio da ASCEB. Por sua vez, o Flamengo encara o Pinheiros às 18h do mesmo dia no Maracanãzinho.

Ficha técnica

Flamengo: Yago Mateus, Rafael Mineiro, JP Batista, Brandon Robinson, Olivinha. Técnico Gustavo de Conti

Cerrado: Isaac Thornton, Rafa Moreira, Kenny Dawkins, Sérgio Conceição, Daniel Von Haydin. Técnico Bruno Lopes

Maiores pontuadores: Thornton (24) – CER / Olivinha (21); Faverani (20) e Yago (14) – FLA.