Vini Jr diz que Neymar teve febre e, por isso, assistiu, no hotel, a Brasil contra Sérvia

Neymar trata em três períodos para voltar o quanto antes. A expectativa do Brasil é ter o camisa 10 à disposição nas oitavas de final

Vini Jr disse que Neymar teve um pouco de febre nesta segunda-feira (28), dia da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Suíça, no Estádio 974, pela segunda rodada da Copa do Mundo Qatar 2022.

Diferentemente de Danilo, que também trata de lesão no tornozelo, Neymar assistiu do hotel o jogo.

“Ficou triste que não pode vir, está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível”, afirmou Vini Jr.

Neymar trata em três períodos para voltar o quanto antes. A expectativa do Brasil é ter o camisa 10 à disposição nas oitavas de final. Como o time de Tite já está classificado, não haverá pressa para colocá-lo em campo diante do Camarões na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.

O Brasil venceu Sérvia e Suíça e já está nas oitavas de final. A seleção precisa de um empate diante de Camarões para garantir o primeiro lugar. O adversário na próxima fase sairá do Grupo H, composto por Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana.