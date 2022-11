Neymar mandou mensagem de apoio ao grupo antes do jogo, diz Fred

Sobre o jogo, Fred admitiu que a equipe brasileira teve dificuldades de escapar da marcação, mas aos poucos foi conseguindo se soltar

Enquanto a seleção jogava contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), o atacante Neymar ficou no hotel da seleção brasileira, em Doha, fazendo tratamento no tornozelo direito. Ele mandou mensagem de apoio aos jogadores, antes da vitória por 1 a 0.

“Ele mandou mensagem para a gente, desejando boa sorte para todos. Queremos ele próximo da gente, mas está lá se tratando. Espero que nas oitavas ele esteja conosco”, disse o volante Fred, que acabou sendo o substituto de Neymar contra a Suíça.

Sobre o jogo, o volante do Manchester United admitiu que a equipe brasileira teve dificuldades de escapar da marcação, mas aos poucos foi conseguindo se soltar.

“Foi um jogo bom de toda a nossa equipe. A Suíça tem uma equipe de qualidade, tivemos um pouco de dificuldade para achar os espaços no meio, mas o importante foi a vitória. Conseguimos o gol com o Casemiro no finalzinho, então todo o grupo tá de parabéns.”

Já o lateral esquerdo Alex Sandro disse que saiu no segundo tempo por causa do cansaço. Com o Brasil classificado, ele acredita que outros jogadores deverão ganhar uma oportunidade contra Camarões, no último jogo da fase de grupos, na sexta-feira (2). “É difícil falar de poupar, mas obviamente [o técnico Tite] pode provar outros jogadores que ainda não jogaram, para ganhar alguns minutos.”