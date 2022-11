Richarlison pede volta de Neymar e diz acreditar na recuperação de colega

O Pombo afirma que precisa do camisa 10 e dá boas notícias sobre a recuperação da lesão para voltar em breve na Copa do Mundo Qatar 2022

Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Danilo Lavieri e Pedro Lopes

Richarlison passou em branco na vitória do Brasil sobre a Suíça nesta quinta-feira (28), no Estádio 974, e já está ansioso pelo retorno de Neymar, que trata em três períodos de lesão no tornozelo direito.

O Pombo afirma que precisa do camisa 10 e dá boas notícias sobre a recuperação da lesão para voltar em breve na Copa do Mundo Qatar 2022.

“Neymar é o Neymar, nosso camisa 10. É um cara que puxa marcação deles, se movimenta na frente e abre espaço pra mim, o camisa 9. Faz muita diferença. Esperar que ele se recupere logo. Faz falta pra mim que é o nove, onde a bola chega para finalizar. Hoje não tive muita chance de finalizar cara a cara com o goleiro, mas batalhei, corri, defendi, então acho que a equipe toda está de parabéns. Conseguimos gol com o Casemiro”, disse Richarlison.

“A gente está acompanhando ele, creio que volta sim, tornozelo dele parece que está bem melhor, está tratando três períodos. Vai recuperar bem, preciso dele ali”, completou.

Como está classificado para as oitavas de final, o Brasil não correrá para colocar Neymar diante de Camarões na sexta-feira (2), no Estádio Lusail, pela última rodada da fase de grupos.

A expectativa de Tite é utilizar Neymar nas oitavas de final. O Brasil enfrentará um rival do Grupo H, composto por Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.