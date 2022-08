Villarreal acerta retorno de Lo Celso por empréstimo

Depois de ficar no Villarreal até junho deste ano, o empréstimo de Lo Celso vai desta vez até o final da temporada 2022/2023

O meia argentino Giovani Lo Celso, que pertence ao Tottenham, retornou por empréstimo ao Villarreal, onde atuou por seis meses na última temporada, anunciaram os dois clubes no domingo.

Depois de ficar no Villarreal até junho deste ano, o empréstimo de Lo Celso vai desta vez até o final da temporada 2022/2023, informou o Tottenham em comunicado.

Já o time espanhol confirmou o retorno do argentino em seu site após o mesmo passar por exames médicos. “Dizem que a gente sempre volta aos lugares onde foi feliz”, comentou por sua vez Lo Celso no Twitter, onde publicou uma imagem vestido com o uniforme do Villarreal.

O argentinou chegou ao Tottenham em 2019 vindo do Betis, e seu primeiro ano na Inglaterra foi muito positivo, mas na sequência, não conseguiu se firmar como titular.

Em janeiro, Lo Celso foi emprestado ao Villarreal pela primeira vez, ajudando a equipe a fazer uma grande temporada, na qual chegou às semifinais da Liga dos Campeões.

