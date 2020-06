Vídeos mostram confusão e troca de empurrões entre Dudu e ex-mulher

PUBLICIDADE

Na noite de terça-feira (23) foram divulgados vídeos da confusão entre Dudu e a ex-mulher, Mallu Ohana. Mallu teria registrado Boletim de Ocorrência relatando ter sido agredida por Dudu, com socos na cabeça, na região do peito e puxões de cabelo.

A agressão teria acontecido na garagem do imóvel em que ela mora .Nos vídeos é possível ver Mallu tentando pegar o celular do jogador durante a discussão. A defesa de Ohana disse que os vídeos não estavam completos e que iriam providenciar os vídeos sem edição para provar a agressão.

Dudu já tinha sido acusado de violência contra a ex- mulher Mallu e a sogra, e teve que cumprir pena social pagando cestas báscias.

“Esses são os vídeos do lado de fora. Eu tento pegar o celular. Nos empurramos. Quando entro no carro, ele puxa meu cabelo, me agride. E o assessor dele, o Thiago, me puxa forte pelo ombro para que eu não entrasse. Me machuca. Tá doendo até agora. Quero saber por que ele não entregou os vídeos de dentro da garagem. Mas eu vou entregar aqui. Me agride ainda mais”, explicou a modelo ao UOL.

O jogador perdeu a reapresentação ao Palmeiras por causa da confusão e deve se reapresentar ao clube nesta quarta-feira. Ele deverá fazer as avaliações iniciais físicas, fisiológicas e bioquímicas.

Segundo a defesa, Mallu realizou na terça-feira um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Os advogados da ex-esposa do jogador disseram que solicitarão medidas de proteção e distanciamento, com base na Lei Maria da Penha. A modelo também se dirigiu ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde se apresentou com escoriações e dores musculares.

