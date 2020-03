Vídeo de anúncio de Yaya Touré pelo Botafogo vaza e irrita torcedores e funcionários

PUBLICIDADE 

O acerto entre Yaya Touré e Botafogo, após incertezas, parece mais próximo. Por conta da retomada de negociações, vazou nesta sexta-feira (6) o vídeo que o clube pretende usar para anunciar o reforço aos torcedores. O vídeo já está circulando em grupos de WhatsApp e nas redes sociais.

No vídeo, Yaya Touré recebe uma ligação de botafogo e diz “É inacreditável. Estou muito feliz. É por isso que falei que sou abençoado. Estou muito feliz. É como um sonho virando realidade. Inacreditável. Estou lá e pronto para lutar pelo clube”.

A divulgação do vídeo, entretanto, não caiu bem nos bastidores do clube e entre os torcedores. Os funcionários dos departamentos de comunicação e marketing do clube e os dirigentes ficaram indignados com a falha interna.

Veja o vídeo obtido pelo Jornal de Brasília: