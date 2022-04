Veja a tabela comentada com os horários dos jogos de cada grupo da Copa do Mundo

A principal surpresa é a ausência da seleção anfitriã no jogo de abertura, contrariando uma tradição da competição

Após realizar o sorteio dos grupos na sexta-feira (1), a Fifa divulgou a tabela completa da Copa do Mundo no Qatar, com os horários e estádios previstos para todas as partidas do torneio.

A principal surpresa é a ausência da seleção anfitriã no jogo de abertura, contrariando uma tradição da competição. O duelo inaugural será entre Senegal e Holanda, às 7h (de Brasília) do dia 21 de novembro.

A estreia do Brasil está marcada para as 16h do dia 24 de novembro, contra a Sérvia, pelo Grupo G. O palco será o estádio Lusail, reservado também para a disputa da grande final. O novo campeão mundial será conhecido no dia 18 de dezembro, um domingo, a partir das 12h.

Confira todos os horários da fase de grupos:

Grupo A – Qatar, Equador, Senegal e Holanda

21/11 – 7h – Senegal x Holanda

21/11 – 13h – Qatar x Equador

25/11 – 10h – Qatar x Senegal

25/11 – 13h – Holanda x Equador

29/11 – 12h – Holanda x Qatar

29/11 – 12h – Equador x Senegal

Estreante em Copas, o Qatar já via a classificação às oitavas como missão quase impossível. E o sorteio não ajudou muito. A equipe da casa estreia pressionada a vencer o Equador para manter alguma esperança diante dos favoritos Senegal e Holanda. Com os sul-americanos na cola, os africanos apostam na talentosa geração de Mendy, Koulibaly, Gueye e Mané para tentar surpreender a Laranja Mecânica.

Grupo B – Inglaterra, Irã, Estados Unidos e repescagem da Uefa (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

21/11 – 10h – Inglaterra x Irã

21/11 – 16h – EUA x Repescagem da Uefa

25/11 – 7h – Repescagem da Uefa x Irã

25/11 – 16h – Inglaterra x EUA

29/11 – 16h – Irã x EUA

29/11 – 16h – Repescagem da Uefa x Inglaterra

Enquanto aguarda um possível clássico contra País de Gales ou Escócia, a favorita Inglaterra já pode se concentrar no duelo contra os Estados Unidos, uma antiga pedra no sapato. Este será o terceiro encontro as duas seleções em Copas. Os norte-americanos venceram por 1 a 0 em solo brasileiro, na edição de 1950, e seguraram o empate por 1 a 1 na África do Sul, em 2010.

Grupo C – Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

22/11 – 7h – Argentina x Arábia Saudita

22/11 – 13h – México x Polônia

26/11 – 10h – Polônia x Arábia Saudita

26/11 – 16h – Argentina x México

30/11 – 16h – Arábia Saudita x México

30/11 – 16h – Polônia x Argentina

Na edição que se apresenta como sua última chance de conquistar o Mundial, o craque Lionel Messi terá pela frente o duelo individual contra o artilheiro Robert Lewandowski. O polonês desbancou o argentino como melhor jogador do mundo nas duas edições mais recentes do prêmio Fifa The Best.

Grupo D – França, Repescagem (Peru, Emirados Árabes e Austrália), Dinamarca e Tunísia

22/11 – 10h – Dinamarca x Tunísia

22/11 – 16h – França x Repescagem 1 (Austrália, Emirados Árabes ou Peru)

26/11 – 7h – Tunísia x Repescagem 1

26/11 – 13h – França x Dinamarca

30/11 – 12h – Tunísia x França

30/11 – 12h – Repescagem 1 x Dinamarca

Com Mbappé, Griezmann e Benzema na linha de frente, a atual campeã França larga como grande favorita na chave. Mas a Dinamarca não pretende facilitar as coisas. A equipe de Christian Eriksen teve a segunda melhor campanha nas Eliminatórias Europeias, empatada em pontos com a Alemanha, e vem de classificação às semifinais da Eurocopa no ao passado.

Grupo E – Espanha, Repescagem (Costa Rica e Nova Zelândia), Alemanha, Japão

23/11 – 10h – Alemanha x Japão

23/11 – 13h – Espanha Repescagem 2 (Costa Rica ou Nova Zelândia)

27/11 – 7h – Japão x Repescagem 2

27/11 – 16h – Espanha x Alemanha

1º/12 – 16h – Repescagem 2 x Alemanha

1º/12 – 16h – Japão x Espanha

O Grupo E reserva o principal duelo da primeira fase. Rejuvenescida pelos talentos de Pedri, Ansu Fati, Ferran Torres e companhia, a Espanha deverá medir forças pela liderança da chave contra a sempre favorita Alemanha.

Grupo F – Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

23/11 – 7h – Marrocos x Croácia

23/11 – 16h – Bélgica x Canadá

27/11 – 10h – Bélgica x Marrocos

27/11 – 13h – Croácia x Canadá

1º/12 – 12h – Canadá x Marrocos

1º/12 – 12h – Croácia x Bélgica

A volta do Canadá a uma Copa do Mundo depois de 36 anos chamou atenção dos torcedores para a geração liderada por Alphonso Davies. Mas, se a zebra não passear pelo Grupo F, a liderança e a segunda vaga deverão mesmo ser disputadas por Bélgica e Croácia, terceira e segunda colocadas, respectivamente, no Mundial da Rússia em 2018.

Grupo G – Sérvia, Suíça, Camarões

24/11 – 7h – Suíça x Camarões

24/11 – 16h – Brasil x Sérvia

28/11 – 7h – Camarões x Sérvia

28/11 – 13h – Brasil x Suíça

2/12 – 16h – Camarões x Brasil

2/12 – 16h – Sérvia x Suíça

A caminhada do Brasil rumo ao sonhado hexacampeonato mundial começa quase com um déjà-vu da Copa de 2018, já que a equipe do técnico Tite também enfrentou Sérvia e Suíça na última edição do torneio. Na ocasião, a seleção empatou por 1 a 1 contra os suíços, venceu os sérvios por 1 a 0 e faturou a primeira colocação da chave.

Grupo H – Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

24/11 – 10h – Uruguai x Coreia do Sul

24/11 – 13h – Portugal x Gana

28/11 – 10h – Coreia do Sul x Gana

28/11 – 16h – Portugal x Uruguai

2/12 – 12h – Coreia do Sul x Portugal

2/12 – 12h – Gana x Uruguai

Assim como Messi, o astro português Cristiano Ronaldo também poderá se despedir dos Mundiais no Qatar. O mesmo vale para o uruguaio Luis Suárez, outro herói de sua geração. Mas eles não terão vida fácil para avançar à fase eliminatória, pois Gana e Coreia do Sul fazem desta uma das chaves mais equilibradas do torneio.