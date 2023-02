Vasco vence por 2 a 0 o Nova Iguaçu com quase 30 mil torcedores no Mané Garrincha

Rodrigo, filho de Roberto Dinamite, entrou em campo e deu o pontapé inicial no jogo

Vasco venceu o Nova Iguaçu, por 2 a 0 nesta terça-feira (7), no Mané Garrincha, em Brasília. O time agora está com os olhos voltados para a parte de cima da classificação do Campeonato Carioca.

Com essa vitória, o Vasco se aproxima do G-4 da Taça Guanabara. Com jogos a menos e com 11 pontos, o gigante agora busca se preparar para o clássico contra o Fluminense.

O Mané Garrincha recebeu mais um bom público, nesta terça, foram 28.857 vascaínos apoiando o time. Os torcedores não deixaram de zoar o rival Flamengo, que foi eliminado mais cedo, na primeira partida do Mundial de Clubes.

Primeiro tempo

Jogo fraco tecnicamente nos primeiros minutos, com os dois times abusando de lançamentos longos. A partir dos 30 minutos, o Cruz-Maltino cresceu na partida e conseguiu agredir o adversário.

O gigante da colina conseguiu abrir o placar no último minuto do primeiro tempo, aos 49 minutos, após lançamento de Erick Marcus para Pedro Raul, o camisa 9 escorou para Jair que teve a frieza de driblar o goleiro e colocar a bola no fundo das redes.

Segundo tempo

O Cruz-Maltino começou a dominar a partida e ampliou na segunda etapa, aos 26 minutos. Alex Teixeira cruzou rasteiro para Gabriel Pec deixar 2 a 0 no marcador.

Pec faz o quarto gol em quatro jogos neste ano de 2023, artilheiro do time na temporada e vice-artilheiro do Carioca. Ele soma 16 gols pelo Cruz-Maltino.

Próximo rodada

O Nova Iguaçu joga em casa na próxima rodada, recebe a Portuguesa-RJ no sábado (11) no Laranjão às 15:30.

Em busca do G-4, o Vasco visita o Fluminense, domingo (12), às 18 horas, no Maracanã. Uma vitória pode colocar o time da colina entre os 4 primeiros colocados do campeonato.

Ficha técnica

Nova Iguaçu – técnico Carlos Vitor

Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro (Matheus Alves) e Bruninho; Lé Índio, Gustavo Nicola (Paulo Henrique), Andrezinho (Ewerton), Marquinhos e Andrey (Breno); Nathan Palafoz (Léo Bala).

Vasco da Gama – técnico Maurício Barbieri

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulinho), Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton; De Lucca, Jair (Barros) e Nenê (Alex Teixeira); Erick Marcus (Orellano), Gabriel Pec e Pedro Raul (Eguinaldo).

Gols

Jair, aos 49 do 1ªT, Gabriel Pec aos 26 do 2ªT,

Arbitragem

Tarcizo Pinheiro Caetano apita o jogo, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho.

Cartões amarelos

Matheus Alves, Léo Índio, Erick dos Santos, Bruninho

Público

28.857

Local

Estádio Mané Garrincha, Brasília, Distrito Federal.