Recorde histórico da NBA contagia brasilienses

Aos 38 anos, LeBron James pode se tornar o maior pontuador da história da NBA, faltam apenas 36 pontos para quebrar recorde histórico

Hoje pode ser um daqueles dias que ficam marcados eternamente na história do esporte. Da mesma forma em que os olhares de todo o globo se voltaram para as finais da Copa do Mundo e para as disputas por medalhas olímpicas, o mundo todo irá prestar atenção na partida entre a nona e a décima piores campanhas da National Basketball Association (NBA).

Mas, o que deveria ser um jogo apagado entre Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder – duas equipes com poucas pretensões e grandes erros táticos na temporada – será um dos jogos mais importantes em 77 anos de liga. Qual o motivo de tanta expectativa? Todos querem ver LeBron James ocupar o trono de maior pontuador da história da competição.

Até o momento, a vossa majestade em pontuações é o ex-pivô Kareem Abdul-Jabbar, ídolo do Milwaukee Bucks e do próprio Lakers de LeBron, que fez, entre os anos de 1969 e 1989, 38.387 pontos. Jabbar é o maior cestinha de todos desde 1984, quando ultrapassou o já falecido Wilt Chamberlain, e deve acompanhar a passagem do bastão que é seu há quase quatro décadas na Crypto.com Arena, onde acontecerá a tão esperada partida a partir das 23:59 desta terça-feira (7)

James, que joga na NBA desde 2003, já registrou 38.352 pontos na carreira, restando apenas 36 pontos para ultrapassar o ex-pivô. Com uma média de 30 pontos por jogo na temporada, LeBron, que aos 38 anos impressiona pela boa forma e agressividade, tem uma missão difícil pela frente, mas já pontuou mais do que o objetivo de hoje em oito partidas nesta edição da NBA. Basta saber se o Lakers irá fazer a grande maioria dos arremessos passar pela mão de LeBron e se o Thunder, já sem expectativas no torneio, irá deixar o show acontecer e assistir o momento épico de camarote.

Porém, se o recorde não for ultrapassado contra a equipe do Oklahoma, ele deve ser batido na madrugada desta quinta (9) para sexta (10), quando o Lakers, também jogando em casa, enfrentará o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Para alguns torcedores, se tornar o maior pontuador da história em cima do time em que Kareem Abdul-Jabbar é ídolo máximo deixará a ocasião ainda mais especial, já outros não aguentam mais a ansiedade e vão torcer para que LeBron se torne o rei dos cestinhas ainda hoje.

Quem quiser assistir ao jogo que pode se tornar histórico poderá conferir uma transmissão ao vivo na Amazon Prime Video. O serviço pago NBA League Pass é uma outra opção aos brasilienses. A bola laranja vai subir pela primeira vez à meia-noite no Horário de Brasília.

Brasilienses estão animados

A mais de 9 mil quilômetros de Los Angeles, os jovens brasilienses que cresceram acompanhando o ídolo do basquete estão animados para acompanhar a partida de hoje. Fã de basquete desde pequeno, o estudante Yan Lorençone, de 20 anos, diz que a sua madrugada tem tudo para ser inesquecível, e acredita que James irá fazer os 36 que restam para assumir o seu trono.

Fã do jogador, o estudante, que tem a NBA como uma das suas grandes paixões da vida, destaca que o astro estadunidense trouxe inspirações para diversos jovens, mesmo disputando as suas partidas em um outro país. “O LeBron para o basquete significa a valorização do esporte. Do atleta acima da estrela, do ganho esportivo sobre qualquer coisa. Significa competição, comprometimento e honra”, explica.

Lorençone, que irá assistir a partida pelo seu notebook, pretende se sentir em Los Angeles se a bola tão esperada caia na cesta. Para ele, não poder acompanhar de perto um ídolo batendo o tão aguardado recorde não fará o momento ser menos empolgante. “É mágico. Viver um momento especial que você sabe que irá surgir em rodas de conversa no futuro e poder comentar sobre, faz a gente se sentir parte da história. Uma das melhores sensações em assistir esportes é essa”, destaca o estudante.

Outro jovem que não vê a hora de um ídolo da infância bater uma marca histórica é Juan Cardoso, de 23 anos, que se recorda com alegria da primeira camisa de basquete que ganhou quando começou a jogar basquete nas quadras de Taguatinga: uma regata de LeBron da época que jogava no Cleveland Cavaliers, onde é, indiscutivelmente, o maior jogador que já defendeu a equipe. “Falei pro meu irmão que queria começar a jogar e ele comprou uma peita do LeBron para mim. Tá toda rasgada, mas visto ela até hoje”, conta.

Cardoso afirma que, para todo fã de basquete da sua idade, LeBron James é a principal inspiração, sendo o “nosso Neymar” e o “Pelé de quem vier depois”. Juan irá acompanhar o jogo da sua casa junto com o irmão, que no passado o introduziu para o esporte que hoje é a sua paixão. “Já vimos ele ganhar muita coisa, e hoje não vai ser diferente”, brinca o jovem.

Para os mais velhos, que viram de perto o basquete evoluir e criar estrelas como LeBron, a noite pode ser emocionante, mas não melhor do que as vivências do passado. O professor de educação física Vitor Martins, de 54 anos, viu de perto o craque brasileiro Oscar Schmidt fazer as suas “santidades” nas quadras brasileiras. Segundo a Federação Internacional de Basquetebol, o “Mão-Santa” tem 49.737 pontos na carreira e é disparadamente o maior pontuador do esporte em escala global, o que motiva Martins a “provocar” o norte-americano a superar mais um recorde: “O maior pontuador de todos é brasileiro. Quero ver ele passar do Oscar, foi o melhor que eu já vi jogar”.