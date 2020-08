Vasco planeja usar cota milionária de classificação para pagar salários

PUBLICIDADE

Bruno Braz

Rio de Janeiro, RJ

Além da classificação e da manutenção da invencibilidade que já dura sete jogos, a vitória do Vasco sobre o Goiás na quarta-feira (26), pela Copa do Brasil, também pode significar alívio financeiro para diretoria e elenco.

O clube planeja utilizar os R$ 2 milhões da premiação pelo avanço à quarta fase para pagar salários. A bonificação significa cerca da metade da folha salarial do grupo de jogadores, o que já ajudará no cumprimento da obrigação.

Atualmente, o Vasco deve vencimentos referentes a julho aos jogadores e aos meses de junho e julho para os funcionários. Houve também um acordo para o pagamento de abril e maio e dos direitos de imagem atrasados em 12 parcelas, algo que tem sido cumprido.

“Sabíamos que era um jogo muito importante na parte financeira e na projeção dos atletas, nessa busca de chegar em uma competição, e estamos trabalhando para isso em todas. Temos passado para esses atletas que todos os jogos se tornaram finais. A entrega foi como a gente gosta de ver, tenho certeza que é como o torcedor do Vasco gosta de ver. Esses atletas estão de parabéns”, disse o técnico Ramon Menezes.

O Vasco conhecerá seu adversário na quarta fase da Copa do Brasil após sorteio que deve ser realizado na semana que vem pela CBF. Caso avance novamente e chegue às oitavas de final da competição, receberá premiação de R$ 2,6 milhões.

No sábado (29), a equipe voltará ao Campeonato Brasileiro, no qual é vice-colocado, para duelo com o Fluminense, às 19h, no Maracanã.

As informações são da FolhaPress