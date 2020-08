Vasco perde Bruno César por Covid-19 em estreia contra o Sport

PUBLICIDADE

O meia Bruno César está fora da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (13), às 20h, em São Januário, contra o Sport. O jogador testou positivo para Covid-19 e já está afastado do elenco. Ele não apresenta sintomas, encontra-se bem, mas terá de cumprir os 10 dias de isolamento indicados.

Com isso, o Vasco terá mais um jovem atleta para encarar os pernambucanos. Gabriel Pec, de 20 anos de idade, deve ser o escolhido na armação das jogadas ofensivas ao lado do argentino Martín Benítez.

Outro atleta da base cruzmaltina em campo é o atacante Talles Magno. Ele pouco jogou na temporada porque sofreu uma lesão no pé antes da parada do futebol nacional por causa da pandemia do novo coronavírus.

Para encarar o Sport, o Vasco também terá de lutar contra a falta de atividade. A equipe foi eliminada na fase de classificação da Taça Rio e não disputou as finais do Estadual do Rio. Por isso, seu último jogo oficial aconteceu em 2 de julho, diante do Madureira.

Do outro lado, o Vasco terá pela frente um adversário com bom ritmo de jogo. O Sport foi até as quartas de final da Copa do Nordeste e precisou disputar o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Pernambucano para se salvar da queda.

Na estreia no Brasileiro, o Sport superou o momento ruim e venceu o Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste por 3 a 2. Para o duelo no Rio, o técnico Daniel Paulista vai manter a formação que ganhou na primeira rodada.

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Ricardo Graça, Henrique; Fellipe Bastos, Andrey, Benítez; Gabriel Pec, Cano, Talles. T.: Ramon Menezes

SPORT

Maílson; Patric, Maidana, Adryelson, Sander; William Farias, Betinho, Jonatan Gómez; Rafael Luiz, Elton, Marquinhos. T.: Daniel Paulista

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 20h desta quinta-feira

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)

