Vasco identifica surto de Covid em reapresentação do elenco

O Vasco anunciou que, após a realização de exames de Covid-19 na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira (3), os jogadores Nenê, Leo Matos, Riquelme e Thiago Rodrigues testaram positivo e foram afastados imediatamente para que se recuperem.

Na nota com os informes da pré-temporada, o clube cruzmaltino já havia divulgado que o zagueiro Luis Cangá e o volante Matías Galarza também testaram positivo e estão cumprindo isolamento no Equador e Paraguai, respectivamente.

O elenco voltou às atividades e se prepara para a primeira fase da pré-temporada, que será realizada em Pinheiral, município no Rio de Janeiro. Foram convocados 23 atletas.

Ainda segundo o clube, por recomendação do departamento médico, optou-se “por preservar o ambiente do CT Moacyr Barbosa e garantir a segurança de todos que circulam no mesmo. Sendo assim, os atendimentos presenciais de imprensa estão suspensos até que se entenda que esta atividade será realizada de forma segura”. A coletiva de apresentação do técnico Zé Ricardo está mantida para a próxima sexta-feira (7), mas de forma online.