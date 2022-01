Real Madrid perde com falha de Militão e vê fim de invencibilidade de 3 meses

O Real Madrid teve uma baixa produção nos primeiros 45 minutos

O Real Madrid tropeçou logo em sua primeira partida em 2022 e viu o fim de uma invencibilidade de três meses no Campeonato Espanhol. Neste domingo, os comandados do técnico italiano Carlo Ancelotti perderam para o Getafe por 1 a 0, fora de casa, em uma falha do zagueiro brasileiro Éder Militão, em jogo válido pela 19.ª rodada.

Apesar da derrota, o Real Madrid continua isolado na liderança do torneio com 46 pontos, mas o vice-líder Sevilla, com dois jogos a menos, pode diminuir a distância. Já o Getafe, apesar da vitória, estaciona na 16.ª posição, com 18 pontos, brigando para se distanciar da zona de rebaixamento.

Em campo, o gol dos mandantes saiu cedo. Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Éder Militão perdeu a bola dentro da área para o atacante Unal, que, de frente para o goleiro belga Courtois, não desperdiçou e abriu o placar.

O Real Madrid teve uma baixa produção nos primeiros 45 minutos. As melhores chances saíram do pé de Luka Modric. Em um dos lances, o meia croata chutou de longe e exigiu boa defesa do goleiro Soria. Em outra tentativa, o camisa 10 acertou o travessão.

Os visitantes melhoraram no segundo tempo. Aos 10 minutos, Modric tentou de longe, porém sem força, facilitando a defesa do goleiro. Aos 22, em boa tabela, o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo tocou para o atacante francês Karim Benzema, que finalizou com perigo, mas o zagueiro Cuenca bloqueou o chute.

O lateral-esquerdo austríaco Alaba teve boa oportunidade para o Real Madrid aos 28 minutos em cobrança de falta, mas bateu para fora. Pouco tempo depois, o volante brasileiro Casemiro chutou de longe e Soria fez uma grande defesa. O meia Isco teve boa chance de cabeça no final do jogo, mas o goleiro do Getafe defendeu e garantiu a vitória.

Nesta quarta-feira, o Real Madrid muda o foco e encara o Alcoyano, fora de casa, pela Copa do Rei. Por outro lado, o Getafe se concentra no Campeonato Espanhol e enfrenta o Sevilla, no próximo domingo.

Estadão Conteúdo