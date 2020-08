Vasco faz exames para segundo jogo no Brasileirão2020

PUBLICIDADE

Um dia após derrotar o Sport,por 2 a 0, em São Januário, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, o elenco cruz-maltino iniciou a preparação para o duelo contra o São Paulo, no próximo domingo (16), às 16h, novamente no Rio de Janeiro.

E a primeira ação foi seguir o protocolo exigido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os testes de COVID-19 nas competições nacionais. Assim, os jogadores e a comissão técnica realizaram, nesta sexta-feira (14), o exame padrão ouro (RT-PCR), para diagnóstico da doença.

Uma equipe do Sérgio Franco, que integra o mesmo grupo do Laboratório Exame, esteve em São Januário para testar o elenco. O resultado do exame sai em até 48 horas.

Dentro desse protocolo de testagens, o Vasco já perdeu o meia Bruno César. O jogador realizou o exame dias antes do duelo contra o Sport e acusou resultado positivo para COVID-19, sendo imediatamente afastado das atividades.

