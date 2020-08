Vasco estreia com vitória contra o Sport em show de Fellipe Bastos

PUBLICIDADE

Com dois gols -sendo um deles um golaço- e uma bola na trave, o volante Fellipe Bastos foi o nome do jogo e ajudou o Vasco a estrear com vitória no Campeonato Brasileiro, batendo o Sport por 2 a 0 em São Januário, na noite desta quinta-feira (13).

Considerado os jogos-treinos antes da competição, Bastos soma cinco gols nos últimos cinco compromissos.

No próximo domingo (16), o Vasco volta a jogar em São Januário, desta vez contra o São Paulo. Já o Sport tenta se recuperar visitando o Atlético-GO após estrear com vitória sobre o Coritiba.

O Vasco teve o domínio da partida nos dois tempos, embora o Sport tivesse alguns momentos de mais posse de bola. O clube cruz-maltino, porém, foi muito mais efetivo e criou oportunidades, enquanto o rubro-negro pernambucano rondou a área vascaína sem muito perigo.

A noite foi de Fellipe Bastos. No primeiro gol, fez o que foi pedido pelo técnico Ramon Menezes: “pisou” na área, chegou como elemento surpresa e aproveitou o rebote. No segundo, bateu uma falta com primor, no ângulo. Neste meio tempo ainda explodiu o travessão com um balaço do meio da rua.

Além disso, ajudou tanto na marcação quanto nos passes em profundidade ao ataque. Aos 26min do segundo tempo foi substituído por Bruno Gomes.

Vale lembrar que Fellipe Bastos atuou no Sport em 2018, o que fez o Twitter do Vasco provocar com a expressão “Lei do Ex”.

Outro que também teve uma noite inspirada foi Martín Benítez. Talvez a melhor dele com a camisa do Vasco até agora. Deu canetas, chutou com perigo para gols e levou a melhor no mano a mano a grande maioria das vezes.

Ainda tentado retomar seu ritmo de jogo após uma séria lesão no pé esquerdo, Talles Magno teve uma noite apagada. Não conseguiu dar sequência às jogadas e levou a pior diante da marcação do Sport.

Anunciado na semana passada por empréstimo junto ao Talleres (ARG), o atacante Guilherme Parede fez sua estreia no Vasco ao entrar aos 30min do segundo tempo no lugar de Talles Magno e se movimentou bem.

Substituto de Vinícius, que com uma lesão na panturrilha esquerda desfalcou a equipe, o jovem Gabriel Pec foi bem, com muita velocidade e disposição pelo lado direito.

O departamento de marketing do Sport organizou um drive-in em Recife (PE) para que os torcedores pudessem acompanhar a partida em seus veículos. Uma charanga animou os presentes.

Mesmo contra recomendações, torcedores do Vasco se reuniram do lado de fora de São Januário, mais precisamente na rua General Almério de Moura, e assistiram o jogo nos bares do local.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Gabriel Pec (VAS); Willian Farias, Hernane, Marquinhos (SPO)

Cartões vermelhos: Ronaldo Silva (SPO)

Gols: Fellipe Bastos, aos 8min do 1º tempo (VAS); Fellipe Bastos, aos 31min do 1º tempo (VAS)

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu (Cayo Tenório), Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Bruno Gomes) e Benítez (Parede); Gabriel Pec (Lucas Santos), Germán Cano e Talles Magno (Marcos Júnior). T.: Ramon Menezes

SPORT

Mailson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Willian Farias, Betinho (Bruninho) e Jonatan Gomez; Rafael Luiz (Lucas Venuto), Marquinhos (Ronaldo Silva) e Elton (Hernane). T.: Daniel Paulista