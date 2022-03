Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo

O Flamengo aparece na vice-liderança da competição, com 20 pontos, seguido justamente pelo Vasco, com 19 pontos

Ainda que não valha o título da Taça Guanabara, o Vasco e o Flamengo entendem a importância deste jogo, que acontece neste domingo (06), para o Estadual. Separados por um ponto, os rivais se enfrentam de olho na vantagem do empate no placar agregado das semifinais. A bola rola no estádio Nilton Santos, às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O Flamengo aparece na vice-liderança da competição, com 20 pontos, seguido justamente pelo Vasco, com 19 pontos. Neste momento, os dois times estariam se encarando na semifinal, com vantagem rubro-negra. Uma vitória flamenguista assegura o segundo lugar ao time da Gávea. O Gigante da Colina precisa ganhar para ultrapassar o rival a uma rodada do fim da primeira fase.

As equipes não se enfrentam há 11 meses. O último encontro foi em 15 de abril do ano passado, também pelo Carioca. Na ocasião, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1, com gols do lateral Léo Matos e dos atacantes Germán Cano (hoje no Fluminense) e Morato (atualmente no Avaí). O atacante Vitinho marcou para o Rubro-Negro.

O técnico Paulo Sousa tem quase todo o elenco flamenguista à disposição, com as exceções do zagueiro Rodrigo Caio (lesão no joelho direito) e do lateral Mauricio Isla (afastado por indisciplina). O volante Thiago Maia, que não joga desde o último dia 10 de fevereiro, devido a um corte profundo na perna, pode voltar ao banco. A tendência é que o treinador repita a formação que encarou o Atlético-MG na final da Supercopa do Brasil.

O provável Rubro-Negro neste domingo terá: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, João Gomes e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Giorgian de Arrascaeta; Gabriel Barbosa.

Do lado vascaíno, o volante Matheus Barbosa (suspenso) desfalca o time comandado por Zé Ricardo. Zé Gabriel deve ser o substituto. O técnico, porém, terá o retorno de Léo Matos, que não participou da vitória sobre a Ferroviária na última quarta-feira (2), em Araraquara (SP), pela Copa do Brasil, por cumprir suspensão. O meia Vitinho (que ainda não estreou) e o volante Yuri Lara (que fez apenas dois jogos) estão recuperados de lesão e são opções, mas devem iniciar a partida no banco.

O Cruzmaltino deve alinhar no clássico com: Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel e Juninho; Bruno Nazário, Nenê e Gabriel Pec; Raniel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasil