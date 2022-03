Meia maratona homenageia mulheres com apoio da Setur

A expectativa é que 1 mil participantes compareçam ao evento, que acontece já no próximo domingo, 6, às 7h no gramado do Eixo Monumental

Em celebração a Semana da Mulher, cuja data mundial é 8 de março, ocorre no próximo domingo, 6, a meia maratona BSB Half Marathoon 2022. A iniciativa é promovida pela Bruna Atleta Eventos com o apoio da Setur-DF. A largada será às 7h no gramado do Eixo Monumental, em frente ao Museu da República. A expectativa é que 1 mil participantes compareçam ao evento.

Em sua sexta edição, a prova está sendo considerada uma das corridas com o percurso mais belo do país.

A Secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, destaca a importância de uma corrida com participação massiva de mulheres. “Brasília é uma cidade feminina e ver as mulheres nas ruas demonstrando porte atlético e divulgando o turismo da capital é uma grande satisfação. Empodera e gera pertencimento”, ressalta

Vanessa Mendonça, que vai participar da corrida no circuito de 5 km. As corredoras terão ainda um circuito de 10km e um de 21km. Além de homenagear as mulheres a BSB Half Marathon 2022 tem como objetivo mostrar Brasília como destino turístico. “Eventos esportivos são uma excelente forma de divulgar a cidade turísticamente. Ao percorrer uma rota que passa por atrativos da cidade, a meia maratona desperta o desejo das pessoas de fora para visitá-la”, afirma Vanessa Mendonça.

Com largada na Esplanada dos Ministérios, o atleta percorrerá os principais pontos de Brasília, apreciando os atrativos arquitetônicos arrojados, com seus desenhos, curvas e linhas encantadoras existentes na Esplanada dos Ministérios e Praça dos Três Poderes. Os atletas seguirão para a Ponte JK, de onde retornarão para o local de Largada contemplando a beleza da nossa capital.

As inscrições podem ser feitas neste site.

