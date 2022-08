Van Dijk diz que Darwin Núñez deve aprender a “se controlar”

Núñez, de 23 anos, chegou em julho a Anfield procedente do Benfica e foi expulso no jogo de segunda-feira contra o Palace após dar uma cabeçada no zagueiro Joachim Andersen

O zagueiro holandês Virgil van Dijk, do Liverpool, disse nesta terça-feira que o atacante uruguaio Darwin Núñez, seu companheiro de equipe, deve aprender a “se controlar”, depois de ter recebido cartão vermelho durante o empate dos ‘Reds’ contra o Crystal Palace em 1 a 1 pelo Campeonato Inglês.



No total, o uruguaio cumprirá uma suspensão de três jogos: contra Manchester United, Bournemouth e Newcastle. Pouco depois da expulsão, seu companheiro de ataque Luis Díaz fez o gol de empate para o Liverpool, depois de o Crystal Palace abrir o placar no primeiro tempo com Wilfred Saha. Leia também Scarpa diz sonhar com seleção e torce por Pedro na Copa do Mundo do Catar

Dupla de Bruno Soares estreia com virada no Masters 1000 de Cincinatti

Brasil emplaca prata e bronze no Mundial de paraciclismo de estrada “Nós o apoiamos e ele sabe que isso não deve voltar a acontecer. Esperamos que ele leve isso em consideração”, declarou Van Dikl. “Ele precisa se controlar. Tem que saber que essas coisas acontecem, especialmente na Premier League”. “Isso será uma lição e esperamos que não volte a acontecer”, acrescentou o zagueiro. Depois das primeiras duas rodadas do Inglês, o Liverpool continua sem conseguir uma vitória e soma dois pontos com dois empates, quatro abaixo de seu principal rival nas últimas temporadas, o Manchester City. A ausência de Núñez nos próximos jogos se soma a uma longa lista de desfalques por lesões, e Jürgen Klopp terá dificuldades para ajustar o ataque do Liverpool com os problemas físicos do brasileiro Roberto Firmino e do português Diogo Jota. © Agence France-Presse CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE