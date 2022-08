Dupla de Bruno Soares estreia com virada no Masters 1000 de Cincinatti

A parceria Brasil-Escócia volta à quadra na quarta-feira (17) contra o russo Karen Khachanov e o canadense Denis Shapovalov

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray estrearam nesta segunda-feira (15) com vitória de virada na disputa de duplas do ATP 1000 de Cincinatti (Estados Unidos), avançando às oitavas de final. Soares e Murray derrotaram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, cabeças de chave 8, por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/2 e 10-7).

A parceria Brasil-Escócia volta à quadra na quarta-feira (17) contra o russo Karen Khachanov e o canadense Denis Shapovalov, em horário ainda a ser definido.

Nesta terça (16), a paulistana Bia Haddad, 16ª colocada no ranking mundial, estreia no WTA de Cicinatti contra a letã Jelena Ostapenko (15ª) , em partida às 15h45 (horário de Brasília). Na quarta (17), além do jogo das oitavas da dupla de Bruno Soares, também tem estreia do gaúcho Rafael Matos no Masters 1000. Matos e o parceiro David Vega-Hernández (Espanha) enfrentarão o dinamarquês Holger Rune com o grego Stefanos Tsitsipas.

Com informações da Agência Brasil